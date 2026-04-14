«Урбанистический ад»: ярославцы резко ответили главному архитектору по поводу новой застройки

Ярославцы ответили главному архитектору города о новой застройке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы ответили главному архитектору города Артему Цымбалову, предложившему снести старые дома на проспекте Ленина и Пятерке и застроить эти районы новыми многоэтажками. Свои комментарии по теме жители города оставили на сайте и в соцсетях 76.RU. Публикуем мнения читателей.

«Холодный бездушный район»

Многие из тех, кто прокомментировал тему, искренне не понимают, зачем вообще Ярославлю столько жилья.

«Для кого всё это строить?» — спрашивают люди.

«Они даже не понимают, что предлагают урбанистический ад, а не развитие города», — уверен один из ярославцев.

Горожане жалеют атмосферу старой Пятерки.

«На Пятерке вся прелесть в том, что стоят невысокие дома и тихие улочки, по которым приятно погулять, а если ее застроить, то получится холодный бездушный район», — отметила в нашем телеграм-канале подписчица Любовь.

«Люди сюда поедут из суеты столиц»

Также жители считают, что, прежде чем строить новое жилье, нужно создать комфортную инфраструктуру.

«Перед застройкой надо расширить дороги, построить детсады, школы, поликлиники», — написал ярославец с ником SRG в нашем телеграм-канале.

В пример того, как должно быть, в комментариях приводят Санкт-Петербург.

«В Питере в шаговой доступности парки разбиты — забота о людях. С конечной Пятерки до парка только на трамвае доехать можно. На проспекте Ленина парк микроскопический. А достаточное количество парковок у высоток где?» — спрашивают жители.

Но не все считают, что сравнивать Ярославль и мегаполисы — хорошая идея. Один из гостей нашего сайта убежден, что у столицы Золотого кольца должен быть свой путь.

«Вся беда от этих сравнений и попыток соответствовать мировым столицам. Мы — деревня с маленьким населением, у нас должна быть совсем другая градостроительная политика. Невозможно элементы благоустройства и управления многомиллионными городами переносить на провинциальные городки, дурная пародия получается. Никаких финансов, количества населения, никаких туристов не хватит на перспективы такого дутого развития, жизнь будет напряжной и неудобной, люди будут уезжать. Маленькие города живут по другой экономике, другим бытовым условиям, другой инфраструктуре, и будущее этих городов совсем разное. Из деревни мегаполис не вырастет, провинция должна оставаться уютной и удобной, и в этом перспектива развития. Люди сюда поедут из суеты столиц за спокойной, размеренной, недорогой, комфортной жизнью», — считает он.

«Хватит типовщины»

Нашлись и те, кто поддержал идеи главного архитектора.

«А потом люди будут жаловаться, что они живут в бараках», — отвечают тем, кто против замены старой застройки на новую.

«Пятерку как архитектурный анахронизм соцреализма порушить полностью, застроить конкурсными домами, хватит типовщины!» — призывают в комментариях.

Было высказано и компромиссное мнение.

«Реновация реновации рознь. Можно сносить изношенные пятиэтажные бараки. Но нельзя нарушать сложившиеся в 20–40-х годах комплексы, как это сделано уже с поселком завода СК на проспекте Октября. Надо строить реплики. Внешне один в один, внутри — элитное жилье. Это и проспект Ленина, и пара кварталов вдоль Чкалова», — пишет наш читатель.