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Город Мэр поручил убрать брошенные машины в Ярославле

Мэр поручил убрать брошенные машины в Ярославле

Их должны вывезти до 1 мая

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Артем Молчанов поручил убрать брошенные в Ярославле машины | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUАртем Молчанов поручил убрать брошенные в Ярославле машины | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Артем Молчанов поручил убрать брошенные в Ярославле машины

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил убрать все брошенные во дворах машины до 1 мая. Этот вопрос обсуждался на открытом совещании городской администрации 14 апреля.

«Мы ежедневно проводим рейды по территории Кировского и Ленинского районов. С начала года выявлено 29 автомобилей, которые по правилам благоустройства подпадают под критерии брошенных или разукомплектованных. В настоящее время в соответствии с регламентом мэрии Ярославля организована процедура по перемещению данных автомобилей», — рассказал глава Кировского и Ленинского районов Юрий Емец.

Мэр Артем Молчанов добавил, что брошенные во дворах машины мешают уборке. Поэтому он дал распоряжение руководителю «Горзеленхозстроя» Андрею Степанову составить список оставленных в городе автомобилей, которые следует убрать.

«Там, где есть разукомплектованные, брошенные автомобили, до 1 мая всё нужно убрать, всё нужно переместить», — заявил градоначальник.

Как ранее объясняли городские власти, такие машины могут вывезти на базу специализированного муниципального предприятия, откуда собственник сможет забрать свой автомобиль. При этом ему придется возместить городу затраты по перевозке.

Как вы относитесь к решению убрать брошенные автомобили из дворов Ярославля?

Я поддерживаю. Давно пора начать убирать старые машины
Не поддерживаю
Мне всё равно
Напишу свое мнение в комментариях
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Комментарии
52
Гость
15 апреля, 16:25
А в нашем районе стоят машины ребят, которых мобилизовали. Их авто тоже заберете, деятели?
Гость
14 апреля, 23:28
Фрунзенский район проверьте, автохлам вывезите!!! И заодно паркующихся на зелёных зонах😡
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Гость
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