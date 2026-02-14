«Челябинск, я хочу, чтобы все пели»: Ваня Дмитриенко перепутал города на концерте в Ярославле. Видео

Знаменитый певец Ваня Дмитриенко перепутал Ярославль с Челябинском на концерте. Выступление секс-символа молодежи проходило на сцене «Арены-2000» в столице Золотого кольца 13 февраля. Зрители раскупили все билеты.
Во время концерта Ваня оговорился. Он призвал зал подпевать, только вот, перепутал ярославцев с челябинцами.
«Челябинск, я хочу, чтобы все пели!» — крикнул певец со сцены.
Видео, снятое автором телеграм-канала «Ярославль. Что нового?» Максимом Прохоровым тут же разлетелось по социальным сетям, а ярославцы стали наперебой шутить по этому поводу.
«Оказывается, что мы в Челябинске живем», — иронично подписал видео Максим Прохоров.
«Ну, как Егор Крид вчера выступил? Кто ходил, расскажите? П.С. Я знаю, что был Ваня Дмитриенко, но и мы не Челябинск», — написал в своем телеграм-канале «Yaroslavl Art» блогер Артем Ушков.
Редакция 76.RU обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Вани Дмитриенко, но ответа пока не получила. Мы опубликуем его, как только представители певца готовы будут прокомментировать произошедшее.
Напомним, автор песен «Венера-Юпитер», «Шёлк» и «Силуэт» собрал полный зал в арене. Мы пообщались с поклонниками Вани Дмитриенко. Они рассказали, чего ждали от выступления кумира молодежи.
