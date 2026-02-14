«Челябинск, я хочу, чтобы все пели»: Ваня Дмитриенко перепутал города на концерте в Ярославле. Видео

Ваня Дмитриенко перепутал города на концерте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Знаменитый певец Ваня Дмитриенко перепутал Ярославль с Челябинском на концерте. Выступление секс-символа молодежи проходило на сцене «Арены-2000» в столице Золотого кольца 13 февраля. Зрители раскупили все билеты.

Во время концерта Ваня оговорился. Он призвал зал подпевать, только вот, перепутал ярославцев с челябинцами.

«Челябинск, я хочу, чтобы все пели!» — крикнул певец со сцены.

Ваня Дмитриенко оговорился во время обращения к залу Источник: Ярославль. Что нового? / Telegram

Видео, снятое автором телеграм-канала «Ярославль. Что нового?» Максимом Прохоровым тут же разлетелось по социальным сетям, а ярославцы стали наперебой шутить по этому поводу.

«Оказывается, что мы в Челябинске живем», — иронично подписал видео Максим Прохоров.

«Ну, как Егор Крид вчера выступил? Кто ходил, расскажите? П.С. Я знаю, что был Ваня Дмитриенко, но и мы не Челябинск», — написал в своем телеграм-канале «Yaroslavl Art» блогер Артем Ушков.

Редакция 76.RU обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Вани Дмитриенко, но ответа пока не получила. Мы опубликуем его, как только представители певца готовы будут прокомментировать произошедшее.