Развлечения «Взлетел, мы были в шоке»: кто и зачем приехал на концерт Вани Дмитриенко в Ярославле. Видео

Кумир молодежи собрал всю «Арену-2000»

6 674
Фанаты выстроились в очередь на концерт в Ярославле

Пятничным вечером 13 февраля в Ярославль с концертом приехал Ваня Дмитриенко (12+). Автор песен «Венера-Юпитер», «Шёлк» и «Силуэт» собрал полный зал в арене. В длиннющей очереди перед концертом корреспонденты 76.RU успели пообщаться с поклонниками секс-символа молодежи.

«Я надеюсь кайфануть, потанцевать, потусить под любимые треки», — делится своими ожиданиями поклонница Соня.

Соня слушает исполнителя не так давно — только полгода. Но за это время у нее уже появились любые песни, например, «Силуэт».

Соня назвала песни Вани Дмитриенко хорошими и веселыми. По ее мнению, исполнитель больше нравится именно женской аудитории.

Соня предположила, почему Ваня Дмитриенко популярен у молодой аудитории

На концерт пришли и те, кто не увлекается творчеством юного певца. Аня начала слушать Ваню Дмитриенко только в начале февраля, а через две недели уже оказалась на концерте исполнителя, приведя с собой компанию из девяти подруг.

«Ваня пусть мне процентики скинет!» — пошутила слушательница.

На концерт Аня решила пойти, чтобы классно провести время с подругами. Она успела выучить известные песни и подготовилась подпевать их с ареной.

Пою, танцую, хорошо провожу пятницу!

Об исполнителе Аня узнала благодаря соцсетям. Популярные треки завирусились в интернете, а строчки из песен Вани Дмитриенко слышали уже все. Так и ярославна не смогла устоять перед покупкой билета.

Одной из слушательниц Вани Дмитриенко повезло вовремя приобрести билет. Алина спланировала посещение концерта заранее, успев урвать себе местечко. К мероприятию ярославна подготовилась основательно. В очереди Алина уже начала разогреваться, напевая вместе с корреспондентом 76.RU любимую песню.

Я буду танцевать, веселиться, прыгать.

Ярославне понравились последние вышедшие песни исполнителя. Среди них Алина выделила трек «Вишневый». Она с нетерпением ждала, как будет веселиться на танцполе.

Начало концерта ждали и другие поклонники. Наталья следит за творчеством Вани Дмитриенко уже несколько лет. На концерте ярославна ожидала услышать любимую песню — «Венера-Юпитер».

«Поплясать, потанцевать, отдохнуть хорошо. Выходные впереди!» — дополнила свои ожидания перед концертом Наталья.

Наталья с подругой купили билеты на концерт еще в декабре

Девушка рассказала, что ее удивляет популярность юного исполнителя. Наталья похвалила Ваню Дмитриенко за невероятные успехи в творчестве. Ярославна считает, что в свои 20 лет исполнитель уже многого добился.

Кроме Натальи, корреспонденты 76.RU встретили в очереди и других поклонников Вани Дмитриенко. Алёна, Ксения и Виктория познакомились с творчеством исполнителя уже очень давно. Популярные песни настолько запали им в душу, что тяжело было выбрать один любимый трек.

Алёна, Ксения и Виктория спланировали поход на концерт в январе

Ярославны согласились с мнением Натальи об успехе Вани Дмитриенко. Девушки считают, что исполнитель заслуженно занимает лидирующие позиции среди артистов.

По мнению Алёны, певцу помогает выделиться его харизма. Виктория в дополнение назвала еще и ритм песен, а Ксения, в свою очередь, обратила внимание на танцы исполнителя.

Читатели 76.RU поделились яркими видео с выступления артиста. Последние билеты фанаты раскупили прямо перед концертом, Ваня Дмитриенко собрал в Ярославле весь зал. По данным с сайта «Арены-2000», это около 8200 человек.

Певец исполнил популярные хиты, например, «Венера-Юпитер» и «36,6». Вся арена подпевала в такт любимым песням. Также во время выступления ярославцы передавали из зала подарки исполнителю: букеты цветов, плакаты и рисунки.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
14 февраля, 10:34
Эх девчонки, в какую же лажу Вы вляпались . Полный упадок культуры и умственного развития нации.
Гость
14 февраля, 00:07
такой же одноразовый, как большинство сейчас. через год ни одной песни никто не вспомнит. хотя, я думаю, и сейчас то никто особо его песен и не знает
