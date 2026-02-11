Обещали квартиры и троллейбусы. В мэрии Ярославля рассказали, что получили от продажи депо на Горвалу

Стало известно, что Ярославль получил от продажи депо на Горвалу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

11 февраля на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города подытожили, что получил Ярославль за снесенное троллейбусное депо на Горвалу и отданную под жилищное строительство землю под ним.

По соглашению, подписанному в 2019 году мэрией, застройщиком «Перспектива» и предприятием «Яргорэлектротранс», девелопер, который возвел в итоге на месте депо ЖК «Сердце Ярославля», должен был установить новую тяговую подстанцию для питания троллейбусной сети в центре города, создать проект пристройки к школе № 1 в центре города, предоставить жилье для города и деньги на покупку новых троллейбусов.

Какова ситуация с обещанными квартирами

По словам первого заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Ольги Поповой, застройщик должен был передать городу 3,1% от построенных площадей. По информации властей, свои обязательства в этой части он сдержал. Ярославлю были переданы одно- и двухкомнатные квартиры в домах на Городском валу, 15 (корпуса 1 и 2) общей площадью 1375,7 квадратных метров и два нежилых помещения общей площадью 106,4 квадратного метра.

«Полученные квартиры предоставляются по договорам социального найма», — уточнила Ольга Попова.

Также планировалось, что 0,5% от построенных квадратных метров будет передано «Яргорэлектротрансу» — это две квартиры и одно нежилое помещение. Но потом было решено, что застройщик заменит недвижимость деньгами.

Что досталось «Яргорэлектротрансу»

Застройщик выполнил условие о строительстве новой тяговой подстанции. Также 70 миллионов рублей были переведены на счет «Яргорэлектротранса» на покупку новых троллейбусов. Изначально предполагалось, что будет приобретено 10 машин, но из-за роста цен денег хватило только на четыре. В Ярославль они поступили в 2024 году.

К оставшимся от покупки 13 миллионам рублей «Яргорэлектротранс» добавил деньги, отсуженные у поставщика за просрочку и вложил их в покупку еще пяти троллейбусов. Правда, транспорт был приобретен в лизинг и сейчас необходимые лизинговые платежи предприятие платит уже из собственных средств.

Проект пристройки к школе

В мэрии сообщили, что проект пристройки к школе № 1 на улице Салтыкова-Щедрина на 400 мест был выполнен. В мае 2024 года на него было получено положительное заключение экспертизы. Но из-за отсутствия финансирования строительство пристройки пока так и не началось.

В мэрии добавили, что сейчас обсуждается возможность возведение объекта по федеральным программам. Правда, если такая возможность появится, то проект придется актуализировать с учетом действующих расценок на материалы и работы. И заниматься этим уже будет не застройщик ЖК, а сами власти.