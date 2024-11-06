«Победа за нами»: ярославские транспортники отсудили почти 24 миллиона рублей за троллейбусы

Власти долго пытались добиться результата Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Поставлена точка в разборках между городским предприятием «Яргорэлектротранс» и вологодской компанией «Торговый дом „Транс-Альфа“». Речь идет о судах из-за поставки четырех троллейбусов с нарушением сроков, которые Ярославль должен был получить за снос депо на Горвалу.

В итоге суд встал на сторону ЯрГЭТа, «Торговый дом „Транс-Альфа“» остался должен ярославским транспортникам почти 24 миллиона рублей. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

— Почти два года судебных тяжб и десять судебных заседаний поставили точку в споре АО «ЯрГЭТ» и «Торгового дома „Транс-Альфа“» по поставке с нарушением сроков четырех троллейбусов в Ярославль. Победа за нами. Мы отсудили у недобросовестного поставщика почти 24 миллиона рублей неустойки за нарушения условий поставки, — написал Денис Пырлог в своем телеграм-канале 5 ноября.

Таким образом, по его словам, троллейбусы достались Ярославлю в два раза дешевле. Разницу в суммах решили потратить на первоначальный взнос для покупки пяти новых троллейбусов.

— Данный поставщик на протяжении долгого времени не исполняет или ненадлежащим образом исполняет договорные обязательства, из-за чего страдает немало регионов. Кто-то пошел с ними на соглашение о расторжении контрактов, а кто-то теперь будет использовать наш опыт и взыскивать с «Торгового дома» неустойку. И если все предъявят свои требования, то данному поставщику придется несладко в финансовом плане, — рассказал Денис Пырлог.

Как всё начиналось

Покупка новых троллейбусов для Ярославля была частью инвестиционного соглашения, которое в 2019 году подписали мэрия города и застройщик. Изначально речь шла о сумме, на которую город мог бы купить 10 троллейбусов. Но в итоге из-за инфляции денег хватило только на четыре. Каждый новый троллейбус оценивали тогда в 14,3 миллиона рублей.

По условиям контракта Ярославль должен был еще в декабре 2022 года получить низкопольные троллейбусы, которые способны работать при температуре от -40 до +40 градусов и имеют гарантию не менее чем на 100 тысяч километров пробега, а также на 12 лет на отсутствие сквозной коррозии кузова. Транспорт должен был быть не старше 2021 года. Но поставку задержали аж до января 2024 года.

В октябре 2022 года транспортный аналитик Владислав Булгаков пояснил нашему порталу, что срыв сроков поставок случился не только в Ярославле, но и в других городах. По его словам, вологодский завод-изготовитель набрал огромное количество заказов, не рассчитав производственные возможности.

Позже Арбитражный суд Ярославской области отказал в предоставлении Ярославлю троллейбусов за продажу территории депо на Горвалу и в уплате пени за просрочку поставки этого транспорта. Оказалось, что в 2022 году ООО «Торговый дом „ТрансАльфа“», сославшись на существенное изменение обстоятельств, предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса РФ, предложило расторгнуть договор. Но представители «Яргорэлектротранса» не согласились и обратились в суд.

— Ответчик исковые требования не признал, пояснил, что в рассматриваемой ситуации товар не оплачен покупателем, в связи с чем он не имеет права требовать исполнения обязательства в натуре, однако может воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными законом. Ответчик является поставщиком, а не производителем транспортных средств. ООО «Торговый Дом „Транс-Альфа“» не имеет транспортных средств в наличии. Данные транспортные средства должны были быть изготовлены производителем — АО «Транс-Альфа», однако не были изготовлены в связи с введением санкций, — говорилось в решении суда.

При этом суд посчитал, что по статье 463 Гражданского кодекса РФ, если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. И только если товар уже оплачен (а этого в случае с троллейбусами сделано не было), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара.

В начислении пени за непоставку троллейбусов «Яргорэлектротрансу» тогда также отказали на основании того, что предприятие хотело получить эту выплату за период с 29 ноября по 27 декабря 2022 года (и далее за все дни просрочки). Но суд посчитал, что это незаконно, так как договор действовал только до 28 ноября 2022 года.