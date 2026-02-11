Город Ярославским застройщикам могут разрешить не делать благоустройство около домов

А перенести его в парки и скверы

Александра Мамонтова / 76.RU

Застройщикам в Ярославле хотят разрешить делать благоустройство для новых домов не около новостроек, а на прилегающих к ним общественных территориях — в парках, скверах и т. п. Правда, это будет возможно, если удастся получить согласование мэрии.

Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 11 февраля сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов при обсуждении проекта местных нормативов градостроительного проектирования.

«Часто такое благоустройство делают для галочки. Ставят качели или горку, потом их демонтируют или заменяют на парковочные места. При этом в прилегающих к домам парках, скверах ощущается нехватка подобных объектов», — отметил Артем Цымбалов.

Он добавил, что такое благоустройство будет потом передаваться на баланс города.

«Это может стать драйвером для развития жилищного строительства и дать новый импульс для благоустройства общественных пространств», — добавил главный архитектор.

Сейчас проект изменений в нормативы градостроительного проектирования Ярославля находится в разработке. Им занимается проектно-изыскательский институт «Волгагражданпроект» из Волгограда. Стоимость контракта — 144 тысячи рублей.

Как вы относитесь к такой идее?

Поддерживаю
Против
Затрудняюсь ответить
Екатерина Лещенкова
Комментарии
48
Гость
11 февраля, 12:24
А ещё можно разрешить коммуникации не подводить! И дороги не делать! И так сойдёт!
Гость
11 февраля, 12:55
В городе давно нет главного архитектора. Специалиста по скамейкам нельзя называть главным архитектором и тем более ставить на такую должность.
