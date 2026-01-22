«Не надо предъявлять билет»: в Ярославле сделали бесплатными для всех туалеты на автовокзале

На ярославском автовокзале сделали бесплатными туалеты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Общественные туалеты на автовокзале в Ярославле сделали бесплатными для всех. Об этом рассказали в «Организаторе перевозок Ярославской области».

«С сегодняшнего дня, чтобы сходить в туалет на автовокзале, не надо предъявлять билет на автобус или искать мелочь. Санитарные комнаты открыты для всех ярославцев и гостей города круглосуточно», — говорится в сообщении.

В учреждении рассказали, что раньше помещения, где размещены туалеты, сдавали в аренду предпринимателю. А теперь договор расторгли. Ремонтировать уборные и поддерживать там чистоту, планируют силами госучреждения.

«График уборки — стандартный, убираем каждые два часа, а при необходимости и чаще. В этом году запланирован капитальный ремонт помещений», — рассказали в учреждении.

Чтобы воспользоваться туалетом, нужно пройти через металлодетектор на входе в автовокзал, затем пройти на перрон и спуститься в помещения на -1 этаже.

«В ближайшее время бесплатные туалетные комнаты появятся на всех автовокзалах и автостанциях Ярославской области, которые обслуживает „Яроблтранском“», — рассказали в «Организаторе перевозок Ярославской области».

В октябре 2024 года мы делали обзор общественных туалетов на ярославских воказалах. Уборные на автовокзале тогда разочаровали. Дырявые потолки, ненадежные щеколды, сломанные краны, переполненная урна — вот, чем встречали посетителей туалеты на автовокзале.