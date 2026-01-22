НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Не надо предъявлять билет»: в Ярославле сделали бесплатными для всех туалеты на автовокзале

Теперь за пользование общественными уборными не будут брать деньги

227
На ярославском автовокзале сделали бесплатными туалеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа ярославском автовокзале сделали бесплатными туалеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На ярославском автовокзале сделали бесплатными туалеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Общественные туалеты на автовокзале в Ярославле сделали бесплатными для всех. Об этом рассказали в «Организаторе перевозок Ярославской области».

«С сегодняшнего дня, чтобы сходить в туалет на автовокзале, не надо предъявлять билет на автобус или искать мелочь. Санитарные комнаты открыты для всех ярославцев и гостей города круглосуточно», — говорится в сообщении.

В учреждении рассказали, что раньше помещения, где размещены туалеты, сдавали в аренду предпринимателю. А теперь договор расторгли. Ремонтировать уборные и поддерживать там чистоту, планируют силами госучреждения.

«График уборки — стандартный, убираем каждые два часа, а при необходимости и чаще. В этом году запланирован капитальный ремонт помещений», — рассказали в учреждении.

Помещения планируют ремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомещения планируют ремонтировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так выглядела щеколда в одной из кабинок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядела щеколда в одной из кабинок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Посетители ранее жаловались на грязь в туалетах на автовокзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосетители ранее жаловались на грязь в туалетах на автовокзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы воспользоваться туалетом, нужно пройти через металлодетектор на входе в автовокзал, затем пройти на перрон и спуститься в помещения на -1 этаже.

«В ближайшее время бесплатные туалетные комнаты появятся на всех автовокзалах и автостанциях Ярославской области, которые обслуживает „Яроблтранском“», — рассказали в «Организаторе перевозок Ярославской области».

В октябре 2024 года мы делали обзор общественных туалетов на ярославских воказалах. Уборные на автовокзале тогда разочаровали. Дырявые потолки, ненадежные щеколды, сломанные краны, переполненная урна — вот, чем встречали посетителей туалеты на автовокзале.

Также мы делали обзор на туалеты в ярославских торговых центрах. И показывали, что происходит в каждом из них.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
5
30 минут
для привлечения московских туристов--пошли на крайние меры!
Гость
38 минут
Уборщицы попросили?
Читать все комментарии
Гость
