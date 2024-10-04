Справлять нужду в подвале под музыку из 90-х: сравниваем туалеты на ярославских вокзалах. Обзор

Сравниваем туалеты ярославских вокзалов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Приспичить в туалет может в любой момент, и порой выбирать лучшее место не приходится. Если повезет, справить нужду получится бесплатно — в чистом туалете, где еще и сушилка для рук работает. Но иногда судьба играет злую шутку: приходится платить наличкой за отсутствие туалетной бумаги и сломанные краны.

Мы решили проверить качество туалетов на вокзалах Ярославля. Особое внимание обратили на следующие моменты:

чистота туалета;

наличие средств гигиены;

стоимость посещения;

наличие удобств для посетителей (сушилка, крючки для вещей, полотенца);

внешний вид туалета.

На вокзалах вас должны пустить в туалет бесплатно после предъявления посадочного билета.

Ярославль-Главный

Чем нас удивит главный вокзал Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поток людей в туалет внушающий. Сюда заходят как обычные прохожие, так и проезжающие на поезде. Поэтому если не повезет, то придется постоять в очереди. Проход бесплатный для всех — это радует.

Туалет легко найти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри всё выложено единой плиткой, все туалеты раздельные, видно, что помещение убирают. По удобствам есть всё необходимое: сушилка, бумажные полотенца, бумага, мыло, вешалка для уличной одежды и крючки в кабинках. Отдельно выведена раковина, которая удобна для детей и людей на инвалидных колясках.

+1

От туалета на Ярославле-Главном вы не разочаруетесь. Всё чисто, мыла хватит на всех. Правда, сушилка работает через раз, а писсуар стал урной, но это не критично.

Московский вокзал

Туалет Московского вокзала выглядит намного лучше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Московский вокзал удивил и озадачил. Туалета внутри нет, но сотрудники станции вас не прогонят, а покажут на соседнее здание. Да, уборные находятся в отдельном строении справа от главного входа.

Снаружи здание отремонтировано Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стоит отметить, что людей тут нет. Ни консьержек, ни посетителей. Пересечься можно разве что с сотрудником вокзала. Внутри здания чисто и светло. Несмотря на разницу потока людей с Ярославлем-Главным, кабинок на Московском вокзале в два раза больше и писсуары выполняют свои функции.

+3

Наверное, лучший туалет, который может быть на вокзале. Чистота, отсутствие вони и наличие средств гигиены вызывают чувство комфорта.

Автовокзал

Самый проблемный туалет оказался на автовокзале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Попробуй найти, а затем попробуй оплатить. Туалет находится на плацу, об этом говорит большая табличка, ведущая в подвал. Да, здесь придется спуститься под здание вокзала. Внизу вас ждет коридор, состоящий из служебных помещений, который похож на локацию из ужастика. За вход придется заплатить наличкой 25 рублей. Карты не принимают, а вот переводы — пожалуйста. Правда, связь не ловит, и вы будете вынуждены подниматься наверх.

+2

В этом месте вы справляете нужду под музыку из 90-х. Видимо, ее включают, чтобы посетители не обращали внимания на детали обстановки. Дырявые потолки, ненадежные щеколды, сломанные краны, переполненная урна, — всё это вы найдете здесь. Из плюсов: есть мыло, сушилка, туалетная бумага.

+1

Побывав здесь один раз, желания зайти вновь не возникнет. Даже приятная музыка из прошлого века ситуацию никак не исправила.