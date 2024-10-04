НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

вос.

 753мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Туалеты на вокзалах
Сносят старинную пивоварню
История похитителя кенгуренка
Начало отопительного сезона
Самая большая икона России
Почему у Мизулиной нет детей
Самолеты из Ярославля в Москву
Детдом на торгах
Стройка перегородила тротуар
Лучшие бизнес-идеи страны
Город обзор Справлять нужду в подвале под музыку из 90-х: сравниваем туалеты на ярославских вокзалах. Обзор

Справлять нужду в подвале под музыку из 90-х: сравниваем туалеты на ярославских вокзалах. Обзор

Показываем, где вас ждет сверкающий унитаз, а где дыры в потолке

991
16 комментариев

Сравниваем туалеты ярославских вокзалов

Приспичить в туалет может в любой момент, и порой выбирать лучшее место не приходится. Если повезет, справить нужду получится бесплатно — в чистом туалете, где еще и сушилка для рук работает. Но иногда судьба играет злую шутку: приходится платить наличкой за отсутствие туалетной бумаги и сломанные краны.

Мы решили проверить качество туалетов на вокзалах Ярославля. Особое внимание обратили на следующие моменты:

  • чистота туалета;

  • наличие средств гигиены;

  • стоимость посещения;

  • наличие удобств для посетителей (сушилка, крючки для вещей, полотенца);

  • внешний вид туалета.

На вокзалах вас должны пустить в туалет бесплатно после предъявления посадочного билета.

Ярославль-Главный

Чем нас удивит главный вокзал Ярославля

Поток людей в туалет внушающий. Сюда заходят как обычные прохожие, так и проезжающие на поезде. Поэтому если не повезет, то придется постоять в очереди. Проход бесплатный для всех — это радует.

Туалет легко найти

Внутри всё выложено единой плиткой, все туалеты раздельные, видно, что помещение убирают. По удобствам есть всё необходимое: сушилка, бумажные полотенца, бумага, мыло, вешалка для уличной одежды и крючки в кабинках. Отдельно выведена раковина, которая удобна для детей и людей на инвалидных колясках.

+1

От туалета на Ярославле-Главном вы не разочаруетесь. Всё чисто, мыла хватит на всех. Правда, сушилка работает через раз, а писсуар стал урной, но это не критично.

Московский вокзал

Туалет Московского вокзала выглядит намного лучше

Московский вокзал удивил и озадачил. Туалета внутри нет, но сотрудники станции вас не прогонят, а покажут на соседнее здание. Да, уборные находятся в отдельном строении справа от главного входа.

Снаружи здание отремонтировано

Стоит отметить, что людей тут нет. Ни консьержек, ни посетителей. Пересечься можно разве что с сотрудником вокзала. Внутри здания чисто и светло. Несмотря на разницу потока людей с Ярославлем-Главным, кабинок на Московском вокзале в два раза больше и писсуары выполняют свои функции.

+3

Наверное, лучший туалет, который может быть на вокзале. Чистота, отсутствие вони и наличие средств гигиены вызывают чувство комфорта.

Автовокзал

Самый проблемный туалет оказался на автовокзале

Попробуй найти, а затем попробуй оплатить. Туалет находится на плацу, об этом говорит большая табличка, ведущая в подвал. Да, здесь придется спуститься под здание вокзала. Внизу вас ждет коридор, состоящий из служебных помещений, который похож на локацию из ужастика. За вход придется заплатить наличкой 25 рублей. Карты не принимают, а вот переводы — пожалуйста. Правда, связь не ловит, и вы будете вынуждены подниматься наверх.

+2

В этом месте вы справляете нужду под музыку из 90-х. Видимо, ее включают, чтобы посетители не обращали внимания на детали обстановки. Дырявые потолки, ненадежные щеколды, сломанные краны, переполненная урна, — всё это вы найдете здесь. Из плюсов: есть мыло, сушилка, туалетная бумага.

+1

Побывав здесь один раз, желания зайти вновь не возникнет. Даже приятная музыка из прошлого века ситуацию никак не исправила.

Какой вокзал, по вашему мнению, является самым комфортным?

Ярославль-Главный
Московский вокзал
Автовокзал
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
3 часа
в Америке посещение туалетов считается базовым правом, они есть везде 24 часа и всегда бесплатно так живут люди уважающие себя и выбирающие себе управляющих на 4года
Гость
3 часа
смехдержава даже туалеты не может нормальные сделать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление