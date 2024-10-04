Справлять нужду в подвале под музыку из 90-х: сравниваем туалеты на ярославских вокзалах. Обзор

Приспичить в туалет может в любой момент, и порой выбирать лучшее место не приходится. Если повезет, справить нужду получится бесплатно — в чистом туалете, где еще и сушилка для рук работает. Но иногда судьба играет злую шутку: приходится платить наличкой за отсутствие туалетной бумаги и сломанные краны.
Мы решили проверить качество туалетов на вокзалах Ярославля. Особое внимание обратили на следующие моменты:
чистота туалета;
наличие средств гигиены;
стоимость посещения;
наличие удобств для посетителей (сушилка, крючки для вещей, полотенца);
внешний вид туалета.
На вокзалах вас должны пустить в туалет бесплатно после предъявления посадочного билета.
Ярославль-Главный
Поток людей в туалет внушающий. Сюда заходят как обычные прохожие, так и проезжающие на поезде. Поэтому если не повезет, то придется постоять в очереди. Проход бесплатный для всех — это радует.
Внутри всё выложено единой плиткой, все туалеты раздельные, видно, что помещение убирают. По удобствам есть всё необходимое: сушилка, бумажные полотенца, бумага, мыло, вешалка для уличной одежды и крючки в кабинках. Отдельно выведена раковина, которая удобна для детей и людей на инвалидных колясках.
От туалета на Ярославле-Главном вы не разочаруетесь. Всё чисто, мыла хватит на всех. Правда, сушилка работает через раз, а писсуар стал урной, но это не критично.
Московский вокзал
Московский вокзал удивил и озадачил. Туалета внутри нет, но сотрудники станции вас не прогонят, а покажут на соседнее здание. Да, уборные находятся в отдельном строении справа от главного входа.
Стоит отметить, что людей тут нет. Ни консьержек, ни посетителей. Пересечься можно разве что с сотрудником вокзала. Внутри здания чисто и светло. Несмотря на разницу потока людей с Ярославлем-Главным, кабинок на Московском вокзале в два раза больше и писсуары выполняют свои функции.
Наверное, лучший туалет, который может быть на вокзале. Чистота, отсутствие вони и наличие средств гигиены вызывают чувство комфорта.
Автовокзал
Попробуй найти, а затем попробуй оплатить. Туалет находится на плацу, об этом говорит большая табличка, ведущая в подвал. Да, здесь придется спуститься под здание вокзала. Внизу вас ждет коридор, состоящий из служебных помещений, который похож на локацию из ужастика. За вход придется заплатить наличкой 25 рублей. Карты не принимают, а вот переводы — пожалуйста. Правда, связь не ловит, и вы будете вынуждены подниматься наверх.
В этом месте вы справляете нужду под музыку из 90-х. Видимо, ее включают, чтобы посетители не обращали внимания на детали обстановки. Дырявые потолки, ненадежные щеколды, сломанные краны, переполненная урна, — всё это вы найдете здесь. Из плюсов: есть мыло, сушилка, туалетная бумага.
Побывав здесь один раз, желания зайти вновь не возникнет. Даже приятная музыка из прошлого века ситуацию никак не исправила.
Какой вокзал, по вашему мнению, является самым комфортным?