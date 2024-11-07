Едкий запах и грязный пол: сравниваем туалеты в ярославских торговых центрах — обзор

Обзор туалетов в ярославских ТЦ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Общественные туалеты иногда бывают лотереей. Когда вам невтерпеж, приходится искать ближайшую уборную. Будь то кафе или магазин, а может, просто синий «шкаф» посреди парка. И было бы хорошо знать, где вас ждет белоснежная комната с освежителем воздуха, а где дыра, в которой тяжело дышать.

Ранее на нашем сайте мы делали обзор туалетов на трех ярославских вокзалах. В этом материале мы изучим несколько торговых центров Ярославля: «Аура», «Фараон» и «Яркий».

ТРЦ «Аура»

Первый торговый центр, который мы покажем, — «Аура». Комплекс находится в самом центре Ярославля, в квартале, ограненном улицами Свободы, Победы, Чайковского и Пушкина. В нем вы увидите больше всего посетителей, значит, и за порядком следить должны лучше.

Туалеты есть на каждом этаже, и они минимально отличаются друг от друга. В основном — размерами, расположением сантехники и ее количеством.

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В туалете также имеются приятные удобства: несколько сушилок, крючки, раковина для детей.

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В этом торговом центре поход в туалет вас не разочарует. Все удобства на месте, и за внешним видом уборных следят.

ТЦ «Фараон»

Теперь взглянем, что творится в туалетах ТЦ «Фараон». Мы сравним две уборные: на минус первом и на втором этажах. Разница между ними есть. Это легко понять по одному только запаху.

На цокольном этаже туалет оставляет желать лучшего. Здесь грязно, некоторые дверцы без замков и в нос ударяет едкая вонь.

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На втором этаже ситуация лучше. Внешне помещение светлее, и всё работает исправно. Всю картину портит протекающий потолок и грязная сантехника.

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Если хотите испытать новые ощущения, то посетите туалет в «Фараоне» на цокольном этаже. Едкий запах, грязный пол и желтые писсуары. Благо, что на втором этаже есть уборная почище и посветлее, но ремонт и капитальную уборку все-таки следует сделать.

ТРЦ «Яркий»

В Заволжском районе находится торговый центр «Яркий», который стоит на проспекте Машиностроителей. В нем есть кинотеатр и еще несколько кафе, поэтому туалет должен пользоваться спросом.

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В туалете ТЦ «Яркий» всё довольно неплохо: не воняет, бумага и сушилка есть, пол достаточно чистый. Заметна изношенность на стенах, дверцах и сантехнике. Этой уборной можно поставить крепкую четверку.

Пишите в комментариях, из каких торговых центров сделать обзор уборных?