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Город обзор Едкий запах и грязный пол: сравниваем туалеты в ярославских торговых центрах — обзор

Едкий запах и грязный пол: сравниваем туалеты в ярославских торговых центрах — обзор

Показываем, где комфортнее

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Обзор туалетов в ярославских ТЦ

Общественные туалеты иногда бывают лотереей. Когда вам невтерпеж, приходится искать ближайшую уборную. Будь то кафе или магазин, а может, просто синий «шкаф» посреди парка. И было бы хорошо знать, где вас ждет белоснежная комната с освежителем воздуха, а где дыра, в которой тяжело дышать.

Ранее на нашем сайте мы делали обзор туалетов на трех ярославских вокзалах. В этом материале мы изучим несколько торговых центров Ярославля: «Аура», «Фараон» и «Яркий».

ТРЦ «Аура»

Первый торговый центр, который мы покажем, — «Аура». Комплекс находится в самом центре Ярославля, в квартале, ограненном улицами Свободы, Победы, Чайковского и Пушкина. В нем вы увидите больше всего посетителей, значит, и за порядком следить должны лучше.

Туалеты есть на каждом этаже, и они минимально отличаются друг от друга. В основном — размерами, расположением сантехники и ее количеством.

+4

В туалете также имеются приятные удобства: несколько сушилок, крючки, раковина для детей.

+1

В этом торговом центре поход в туалет вас не разочарует. Все удобства на месте, и за внешним видом уборных следят.

ТЦ «Фараон»

Теперь взглянем, что творится в туалетах ТЦ «Фараон». Мы сравним две уборные: на минус первом и на втором этажах. Разница между ними есть. Это легко понять по одному только запаху.

На цокольном этаже туалет оставляет желать лучшего. Здесь грязно, некоторые дверцы без замков и в нос ударяет едкая вонь.

+3

На втором этаже ситуация лучше. Внешне помещение светлее, и всё работает исправно. Всю картину портит протекающий потолок и грязная сантехника.

+1

Если хотите испытать новые ощущения, то посетите туалет в «Фараоне» на цокольном этаже. Едкий запах, грязный пол и желтые писсуары. Благо, что на втором этаже есть уборная почище и посветлее, но ремонт и капитальную уборку все-таки следует сделать.

ТРЦ «Яркий»

В Заволжском районе находится торговый центр «Яркий», который стоит на проспекте Машиностроителей. В нем есть кинотеатр и еще несколько кафе, поэтому туалет должен пользоваться спросом.

+3

В туалете ТЦ «Яркий» всё довольно неплохо: не воняет, бумага и сушилка есть, пол достаточно чистый. Заметна изношенность на стенах, дверцах и сантехнике. Этой уборной можно поставить крепкую четверку.

Пишите в комментариях, из каких торговых центров сделать обзор уборных?

Посещаете ли вы общественные туалеты?

Никогда, там ужасно. Я лучше до дома потерплю
В этом нет ничего такого, я спокойно хожу
Стараюсь избегать, но если приспичит, то пойду
Свое мнение выскажу в комментариях
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Туалет Обзор Общественный туалет Торговый центр Унитаз
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Ходить изучать и нюхать туалеты…..ну, знаете ли, сомнительное занятие. Подозрительно.
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