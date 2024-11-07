Едкий запах и грязный пол: сравниваем туалеты в ярославских торговых центрах — обзор

Общественные туалеты иногда бывают лотереей. Когда вам невтерпеж, приходится искать ближайшую уборную. Будь то кафе или магазин, а может, просто синий «шкаф» посреди парка. И было бы хорошо знать, где вас ждет белоснежная комната с освежителем воздуха, а где дыра, в которой тяжело дышать.
Ранее на нашем сайте мы делали обзор туалетов на трех ярославских вокзалах. В этом материале мы изучим несколько торговых центров Ярославля: «Аура», «Фараон» и «Яркий».
ТРЦ «Аура»
Первый торговый центр, который мы покажем, — «Аура». Комплекс находится в самом центре Ярославля, в квартале, ограненном улицами Свободы, Победы, Чайковского и Пушкина. В нем вы увидите больше всего посетителей, значит, и за порядком следить должны лучше.
Туалеты есть на каждом этаже, и они минимально отличаются друг от друга. В основном — размерами, расположением сантехники и ее количеством.
В туалете также имеются приятные удобства: несколько сушилок, крючки, раковина для детей.
В этом торговом центре поход в туалет вас не разочарует. Все удобства на месте, и за внешним видом уборных следят.
ТЦ «Фараон»
Теперь взглянем, что творится в туалетах ТЦ «Фараон». Мы сравним две уборные: на минус первом и на втором этажах. Разница между ними есть. Это легко понять по одному только запаху.
На цокольном этаже туалет оставляет желать лучшего. Здесь грязно, некоторые дверцы без замков и в нос ударяет едкая вонь.
На втором этаже ситуация лучше. Внешне помещение светлее, и всё работает исправно. Всю картину портит протекающий потолок и грязная сантехника.
Если хотите испытать новые ощущения, то посетите туалет в «Фараоне» на цокольном этаже. Едкий запах, грязный пол и желтые писсуары. Благо, что на втором этаже есть уборная почище и посветлее, но ремонт и капитальную уборку все-таки следует сделать.
ТРЦ «Яркий»
В Заволжском районе находится торговый центр «Яркий», который стоит на проспекте Машиностроителей. В нем есть кинотеатр и еще несколько кафе, поэтому туалет должен пользоваться спросом.
В туалете ТЦ «Яркий» всё довольно неплохо: не воняет, бумага и сушилка есть, пол достаточно чистый. Заметна изношенность на стенах, дверцах и сантехнике. Этой уборной можно поставить крепкую четверку.
Пишите в комментариях, из каких торговых центров сделать обзор уборных?
Посещаете ли вы общественные туалеты?