В Ярославской области ввели новые правила назначения пособия для детей и беременных

В Ярославской области ввели новые правила назначения пособия для детей и беременных

Что об этом известно

417
Изменили правила назначения единого пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИзменили правила назначения единого пособия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Изменили правила назначения единого пособия

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С начала 2026 года в России изменились правила назначения одной из самых популярных выплат для семей с детьми — единого пособия. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Ярославской области.

«В доходах семьи, в частности, теперь не учитываются единовременные материальные выплаты, производимые работодателями работникам при рождении или усыновлении ребенка, а также ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований», — уточнили в пресс-службе Социального фонда.

Изменились и требования к доходам трудоспособных членов семьи. Если ранее в 2025 году для назначения выплаты было достаточно совокупного дохода на уровне не менее четырех МРОТ, то с нового года минимальный порог увеличен вдвое — до восьми МРОТ за год. В денежном эквиваленте это составляет 216 744 рубля, исходя из установленного с 1 января 2026 года МРОТ в Ярославской области в размере 27 093 рубля.

«При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, с 2026 года будет учитываться также пособие по временной нетрудоспособности», — добавили в Социальном фонде.

Единое пособие — это ежемесячная адресная мера государственной поддержки для семей с детьми и беременных женщин, находящихся в трудной финансовой ситуации. Выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека, установленного в регионе проживания.

С 2026 года в Ярославской области прожиточный минимум на душу населения составляет 18 939 рублей. При принятии решения также учитывается имущественное положение семьи — наличие жилья, транспортных средств и земельных участков.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
56 минут
Нормально,бомжовское пособие,как всегда
