Город Купила четыре билета: пенсионерка из Ярославской области выиграла миллион в лотерею

Купила четыре билета: пенсионерка из Ярославской области выиграла миллион в лотерею

Она рассказала, что решила разделить деньги с сестрой

776
Пенсионерка из Ярославской области выиграла миллион рублей | Источник: пресс-служба «Национальной лотереи»Пенсионерка из Ярославской области выиграла миллион рублей | Источник: пресс-служба «Национальной лотереи»

Пенсионерка из Ярославской области выиграла миллион рублей

Источник:

пресс-служба «Национальной лотереи»

Пенсионерка из Ростова Великого Ярославской области выиграла миллион рублей в лотерею. Вера купила на почте четыре билета новогоднего тиража лотереи «Мечталлион».

«Шла в бассейн с приятельницей, и мы решили зайти на почту: она купила три билета, а я — четыре. Так, просто подурачиться», — рассказала историю покупки победительница.

Пенсионерка поделилась, что сотрудница почты предложила ей выбрать билеты, но Вера захотела довериться случаю и взяла билеты подряд.

Пенсионерка смотрела эфир розыгрыша вместе с сестрой. Они зачеркивали числа во время передачи.

«В определённый момент я поняла, что выиграла крупную сумму. После объявления, что два человека выиграли 100 миллионов рублей, у нас на билете было одно число не зачёркнуто, мы его закрыли через один ход», — рассказала пенсионерка.

Вера рассказала, что в тот момент она гостила в деревне, интернет работал плохо. Ей удалось скачать приложение «Национальной лотереи» поздно вечером, чтобы проверить свой выигрыш.

Деньгами пенсионерка решила поделиться со своей сестрой.

«Билет мой, а числа зачёркивала она», — объяснила Вера.

Ранее в «Национальной лотерее» рассказывали, что двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей. В начале января они еще не обращались за выигрышами. В сообщении было указано, что ярославцы должны в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в офис «Национальной Лотереи» для прохождения идентификации и оформления документов. Судя по всему, скоро станет известно об еще одном лотерейном миллионере в регионе.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
