Проверьте билеты! В Ярославской области ищут победителей лотереи, выигравших миллионы рублей

Двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Известно, что счастливчики купили билеты новогоднего тиража лотереи «Мечталлион». Уточняется, что победители пока не обратились за выигрышами.

Чтобы получить деньги, ярославцы должны в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в офис «Национальной Лотереи» для прохождения идентификации и оформления документов.

«„Национальная Лотерея» призывает всех участников новогоднего тиража «Мечталлион» из Ярославской области проверить билеты. Для этого можно отсканировать QR-код на оборотной стороне билета, или указать его номер под штрих-кодом в специальном разделе сайта », — рассказали организаторы.

В новогоднем тираже «Мечталлиона» среди участников по всей стране было разыграно больше 1,5 млрд рублей. Суперприз в размере более 117 млн рублей разделили между двумя участниками, купившими билеты в Санкт-Петербурге и Томской области.

Ещё 64 участника стали миллионерами: один из них выиграл 2 млн рублей, а 63 человека — по 1 млн рублей.