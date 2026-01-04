НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Проверьте билеты! В Ярославской области ищут победителей лотереи, выигравших миллионы рублей

Деньги они пока не получили

813
Двое ярославцев выиграли по миллиону рублей в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвое ярославцев выиграли по миллиону рублей в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двое ярославцев выиграли по миллиону рублей в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Известно, что счастливчики купили билеты новогоднего тиража лотереи «Мечталлион». Уточняется, что победители пока не обратились за выигрышами.

Чтобы получить деньги, ярославцы должны в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в офис «Национальной Лотереи» для прохождения идентификации и оформления документов.

«„Национальная Лотерея» призывает всех участников новогоднего тиража «Мечталлион» из Ярославской области проверить билеты. Для этого можно отсканировать QR-код на оборотной стороне билета, или указать его номер под штрих-кодом в специальном разделе сайта», — рассказали организаторы.

В новогоднем тираже «Мечталлиона» среди участников по всей стране было разыграно больше 1,5 млрд рублей. Суперприз в размере более 117 млн рублей разделили между двумя участниками, купившими билеты в Санкт-Петербурге и Томской области.

Ещё 64 участника стали миллионерами: один из них выиграл 2 млн рублей, а 63 человека — по 1 млн рублей.

А вы покупали лотерейные билеты на Новый год?

Да, и даже выиграл!
Да, но приз не получил
Не покупаю лотерейные билеты
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Лотерея Билет Национальная лотерея Выигрыш
Комментарии
3
Гость
1 час
Лохотрон!!!
Гость
1 час
100% развод на деньги!
Читать все комментарии
Гость
