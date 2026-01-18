НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Жителей Ярославля предупредили о сбоях в работе радио

Жителей Ярославля предупредили о сбоях в работе радио

Это связано с профилактикой

69
Стало известно, почему в Ярославле не работает радио | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСтало известно, почему в Ярославле не работает радио | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Стало известно, почему в Ярославле не работает радио

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

22 января в Ярославле возможны кратковременные перерывы радиовещания. Об этом предупредили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Перерывы возможны в период с 10:00 до 16:00 в эфире Love Радио (100,6 МГц), Хит FM (105,6 МГц), Радио Energy (101,1 МГц).

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — предупредили в РТРС.

Это первые профилактические работы с начала года.

Ранее стала известна дата выхода нового сезона шоу «Титаны» (18+) на ТНТ. В передаче приняли участие двое ярославцев. Это 30-летний Дмитрий Чернов из Рыбинска и 24-летний Никита Бызов из Ярославля. Оба участника спортсмены. Дмитрий занимается легкой атлетикой и баскетболом, а Никита — мастер спорта России, призер всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

