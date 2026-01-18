Жителей Ярославля предупредили о сбоях в работе радио

22 января в Ярославле возможны кратковременные перерывы радиовещания. Об этом предупредили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Перерывы возможны в период с 10:00 до 16:00 в эфире Love Радио (100,6 МГц), Хит FM (105,6 МГц), Радио Energy (101,1 МГц).
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — предупредили в РТРС.
Это первые профилактические работы с начала года.
