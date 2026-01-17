НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Известна дата премьеры. На ТВ выйдет новый сезон экстремального шоу «Титаны», где снялись ярославцы

Известна дата премьеры. На ТВ выйдет новый сезон экстремального шоу «Титаны», где снялись ярославцы

Они поборются за 10 млн рублей

376
Когда выйдет новый сезон «Титаны. Битва сезонов» | Источник: телеканал ТНТКогда выйдет новый сезон «Титаны. Битва сезонов» | Источник: телеканал ТНТ

Когда выйдет новый сезон «Титаны. Битва сезонов»

Источник:

телеканал ТНТ

Стала известна дата выхода нового сезона экстремального шоу на ТНТ «Титаны», где снялись два жителя Ярославской области. Первый выпуск проекта выйдет в эфир 25 января в 21:00.

«Состоится поистине мощная и мотивационная премьера. Более сотни лучших из лучших атлетов страны сразятся за звание абсолютного титана в новом сезоне шоу „Титаны. Битва сезонов“. Любимчики зрителей, яркие участники, победители и финалисты — эти титаны уже доказали свою мощь, но готовы вновь бросить вызов самым-самым», — рассказали в пресс-службе телеканала.

В проекте «Титаны. Битва сезонов» примут участие по 37 атлетов из трех предыдущих сезонов. В том числе двое жителей Ярославской области: 30-летний Дмитрий Чернов из Рыбинска и 24-летний Никита Бызов из Ярославля.

Это будет совершенно другой уровень состязаний — слабых участников здесь просто не будет. Испытания станут сложнее и масштабнее, будут новые конструкции и водные этапы. Но главное здесь — люди: звезды спорта, за которыми интересно следить и ради которых хочется смотреть каждую серию.

Нина Савельева

креативный продюсер шоу «Титаны»

Ранее мы подробнее рассказывали о ярославских участниках шоу. А что зрители думают про экстремальный проект «Титаны» на ТВ — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
