Ярославль утопает в снежной каше — фоторепортаж

Сильные снегопады обрушились на Ярославль. Из-за обильных осадков жителям ежедневно приходится пробираться через высокие сугробы.
Последствия непогоды продолжают устранять: спецтехника работает по всему городу, однако многие дороги и улицы, особенно дворы, по-прежнему завалены снегом. Местами он превратился в грязевую кашу, которая мешает пешеходам и затрудняет проезд автомобилей.
В этом материале показываем, что сейчас происходит в городе и как ведётся уборка снега.
По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь с 17 на 18 января в Ярославле ожидаются морозы до −12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −9 градусов. В выходные прогнозируются облачность и временами снег.
С 19 по 21 января морозы ненадолго отступят — дневная температура будет держаться в пределах −4…−7 градусов. Однако к концу недели в регионе ожидается резкое похолодание: морозы могут достигнуть −24 градусов.