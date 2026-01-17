Ярославль утопает в снежной каше — фоторепортаж

Пешеходам приходится пробираться через узкие тропинки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сильные снегопады обрушились на Ярославль. Из-за обильных осадков жителям ежедневно приходится пробираться через высокие сугробы.

Последствия непогоды продолжают устранять: спецтехника работает по всему городу, однако многие дороги и улицы, особенно дворы, по-прежнему завалены снегом. Местами он превратился в грязевую кашу, которая мешает пешеходам и затрудняет проезд автомобилей.

В этом материале показываем, что сейчас происходит в городе и как ведётся уборка снега.

В парке «Рабочий сад» уборка идет полным ходом Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снег окутал машину Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для автомобилей дорогу очистили, а вот пешеходам пришлось самим прокладывать себе путь Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы перейти пешком Толбухинский мост, часть пути приходится обходить по проезжей части Источник: Артем Бауман / 76.RU

Дорогу на мосту очищали с помощью снегоуборочной машины Источник: Артем Бауман / 76.RU

По лестнице проще скатиться на санках Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кругом метровые кучи снега Источник: Артем Бауман / 76.RU

На площади Труда активно убирают снег для пешеходов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тротуар на улице Свободы хорошо очищен Источник: Артем Бауман / 76.RU

А вот на улице Андропова еще не до конца очистили Источник: Артем Бауман / 76.RU

Во дворах с уборкой снега сложнее обстоят дела Источник: Артем Бауман / 76.RU

Игра: найти машину Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снежные «отбойники» местами достигают метровой высоты Источник: Артем Бауман / 76.RU

Проход до остановки закрыт Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме Источник: Артем Бауман / 76.RU

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь с 17 на 18 января в Ярославле ожидаются морозы до −12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −9 градусов. В выходные прогнозируются облачность и временами снег.