Город Фоторепортаж Ярославль утопает в снежной каше — фоторепортаж

Ярославль утопает в снежной каше — фоторепортаж

Смотрим, как город приводят в порядок

464
Пешеходам приходится пробираться через узкие тропинки | Источник: Артем Бауман / 76.RUПешеходам приходится пробираться через узкие тропинки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Пешеходам приходится пробираться через узкие тропинки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сильные снегопады обрушились на Ярославль. Из-за обильных осадков жителям ежедневно приходится пробираться через высокие сугробы.

Последствия непогоды продолжают устранять: спецтехника работает по всему городу, однако многие дороги и улицы, особенно дворы, по-прежнему завалены снегом. Местами он превратился в грязевую кашу, которая мешает пешеходам и затрудняет проезд автомобилей.

В этом материале показываем, что сейчас происходит в городе и как ведётся уборка снега.

В парке «Рабочий сад» уборка идет полным ходом | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ парке «Рабочий сад» уборка идет полным ходом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В парке «Рабочий сад» уборка идет полным ходом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Снег окутал машину | Источник: Артем Бауман / 76.RUСнег окутал машину | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снег окутал машину

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Для автомобилей дорогу очистили, а вот пешеходам пришлось самим прокладывать себе путь | Источник: Артем Бауман / 76.RUДля автомобилей дорогу очистили, а вот пешеходам пришлось самим прокладывать себе путь | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Для автомобилей дорогу очистили, а вот пешеходам пришлось самим прокладывать себе путь

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Чтобы перейти пешком Толбухинский мост, часть пути приходится обходить по проезжей части | Источник: Артем Бауман / 76.RUЧтобы перейти пешком Толбухинский мост, часть пути приходится обходить по проезжей части | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Чтобы перейти пешком Толбухинский мост, часть пути приходится обходить по проезжей части

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Дорогу на мосту очищали с помощью снегоуборочной машины | Источник: Артем Бауман / 76.RUДорогу на мосту очищали с помощью снегоуборочной машины | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Дорогу на мосту очищали с помощью снегоуборочной машины

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

По лестнице проще скатиться на санках | Источник: Артем Бауман / 76.RUПо лестнице проще скатиться на санках | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По лестнице проще скатиться на санках

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кругом метровые кучи снега | Источник: Артем Бауман / 76.RUКругом метровые кучи снега | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кругом метровые кучи снега

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

На площади Труда активно убирают снег для пешеходов | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа площади Труда активно убирают снег для пешеходов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

На площади Труда активно убирают снег для пешеходов

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Тротуар на улице Свободы хорошо очищен | Источник: Артем Бауман / 76.RUТротуар на улице Свободы хорошо очищен | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Тротуар на улице Свободы хорошо очищен

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

А вот на улице Андропова еще не до конца очистили | Источник: Артем Бауман / 76.RUА вот на улице Андропова еще не до конца очистили | Источник: Артем Бауман / 76.RU

А вот на улице Андропова еще не до конца очистили

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Во дворах с уборкой снега сложнее обстоят дела | Источник: Артем Бауман / 76.RUВо дворах с уборкой снега сложнее обстоят дела | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Во дворах с уборкой снега сложнее обстоят дела

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Игра: найти машину | Источник: Артем Бауман / 76.RUИгра: найти машину | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Игра: найти машину

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Снежные «отбойники» местами достигают метровой высоты | Источник: Артем Бауман / 76.RUСнежные «отбойники» местами достигают метровой высоты | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снежные «отбойники» местами достигают метровой высоты

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Проход до остановки закрыт | Источник: Артем Бауман / 76.RUПроход до остановки закрыт | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Проход до остановки закрыт

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме | Источник: Артем Бауман / 76.RUСнегоуборочная техника работает в усиленном режиме | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

По данным сервиса «Погода 76.RU», в ночь с 17 на 18 января в Ярославле ожидаются морозы до −12 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −9 градусов. В выходные прогнозируются облачность и временами снег.

С 19 по 21 января морозы ненадолго отступят — дневная температура будет держаться в пределах −4…−7 градусов. Однако к концу недели в регионе ожидается резкое похолодание: морозы могут достигнуть −24 градусов.

Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
12
Гость
1 час
Снегоплавильные станции нужно было покупать-ноу мэра мозгов на это не хватило!
Гость
1 час
Чего ноете, потерпите ещё 2 месяца, скоро весна. Все само растает
Читать все комментарии
Гость
