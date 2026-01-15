НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Эксклюзив «Скорая» застряла в снегу в ярославском дворе. Эмоциональное видео очевидцев

«Скорая» застряла в снегу в ярославском дворе. Эмоциональное видео очевидцев

Все случилось в Брагине

205
В Ярославле пенсионерка показала застрявшую в снегу машину скорой помощи | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле пенсионерка показала застрявшую в снегу машину скорой помощи | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле пенсионерка показала застрявшую в снегу машину скорой помощи

Источник:

читательница 76.RU

В Ярославле пенсионерка пришла в ярость из-за застрявшей в снегу машины скорой помощи. Жительница дома на Брагинской улице, 18 в Дзержинском районе увидела в окно, как карета медиков буксует на нерасчищенной дороге. Она записала эмоциональное видео, которым 15 января поделилась с 76.RU.

«Еле-еле разъехались с грузовой машиной. Ей надо подъехать к другому подъезду. Вы — администрация, мэрия, управляющая компания, вы куда смотрите? Вы чего творите? Посмотрите, что творится во дворах. И я немедленно вас прошу, немедленно принести мне лопаты! Так, штучки три точно. На мою семью хватит. Я выйду, и у своего подъезда буду чистить тротуар и дорогу!», — высказалась пенсионерка.

По словам пенсионерки, машина буксовала в снегу больше получаса.

Машина скорой помощи пыталась выехать из снежных завалов

Источник:

читатель 76.RU

Жительница многоэтажки порывалась в одиночку выйти для расчистки дороги.

«А ее там ждут. Ждут там! И вам не стыдно? <…> Сегодня же прошу, немедленно, быстро мне три лопаты! Хороших, новых. И я начну, пенсионерка, выйду и буду чистить. Ну вы и бесстыжие, ну вы и бессовестные!» — отчитала пенсионерка ответственных за уборку.

В итоге, судя по видео, машине медиков, все же, удалось выбраться из снежной западни.

Ранее в «Горзеленхозстрое» рассказывали, что уборкой придомовых территорий должны заниматься управляющие компании. В прокуратуре в ответ на запрос 76.RU сообщили, что правоохранители начнут проверку из-за застрявшей в снегу машины скорой помощи.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
6 минут
За это время, пока скорая буксует и помереть можно.
Гость
15 минут
Недоуправленцы
