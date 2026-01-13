Ярославский губернатор Михаил Евраев встретился с президентом Владимиром Путиным. Видео

Михаил Евраев встретился с Владимиром Путиным Источник: «Кремль. Новости» / Telegram

13 января 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в официальном телеграм-канале Кремля, глава региона отчитался о динамике развития области.

На встрече с президентом было озвучено, что Ярославская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу объема инвестиций.

«В регионе реализуется 425 миллиардов рублей инвестиций, создано 27 тысяч новых рабочих мест», — уточнили в Кремле.

Михаил Евраев отметил, что за четыре года бюджет области вырос на 50% — до 145 миллиардов рублей. Кроме того, по данным губернатора, зарплаты бюджетников были проиндексированы на 48%, а меры социальной поддержки — на 30%.

«Турпоток вырос в два раза — до 12,5 миллиона человек, количество субъектов малого предпринимательства — до 51 тысячи. Строится новый международный аэропорт „Золотое кольцо“ — в основном за счет частных инвестиций», — говорится в отчете о встрече.

Кроме того, губернатор отметил успехи в модернизации общественного транспорта: «В регионе 81 процент нового транспорта, отремонтировано 2100 километров дорог».

Отдельное внимание было уделено завершению строительства нового корпуса детской областной больницы. По словам Михаила Евраева, в планах — капитальный ремонт объектов здравоохранения в регионе.