НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

с-в.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
На СВО погиб воспитатель детдома
Губернатор встретился с Путиным
История ТРК «Альтаир»
Как быть с деньгами в 2026 году
Жесткое ДТП на трассе
Счета за отопление
Город Ярославский губернатор Михаил Евраев встретился с президентом Владимиром Путиным. Видео

Ярославский губернатор Михаил Евраев встретился с президентом Владимиром Путиным. Видео

Что обсуждали на встрече

580
Михаил Евраев встретился с Владимиром Путиным | Источник: «Кремль. Новости» / TelegramМихаил Евраев встретился с Владимиром Путиным | Источник: «Кремль. Новости» / Telegram

Михаил Евраев встретился с Владимиром Путиным

Источник:

«Кремль. Новости» / Telegram

13 января 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в официальном телеграм-канале Кремля, глава региона отчитался о динамике развития области.

На встрече с президентом было озвучено, что Ярославская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по индексу объема инвестиций.

«В регионе реализуется 425 миллиардов рублей инвестиций, создано 27 тысяч новых рабочих мест», — уточнили в Кремле.

Михаил Евраев отметил, что за четыре года бюджет области вырос на 50% — до 145 миллиардов рублей. Кроме того, по данным губернатора, зарплаты бюджетников были проиндексированы на 48%, а меры социальной поддержки — на 30%.

Фрагмент встречи Михаила Евраева с Владимиром Путиным опубликовали в пресс-службе Кремля

Источник:

«Кремль. Новости» / Telegram

«Турпоток вырос в два раза — до 12,5 миллиона человек, количество субъектов малого предпринимательства — до 51 тысячи. Строится новый международный аэропорт „Золотое кольцо“ — в основном за счет частных инвестиций», — говорится в отчете о встрече.

Кроме того, губернатор отметил успехи в модернизации общественного транспорта: «В регионе 81 процент нового транспорта, отремонтировано 2100 километров дорог».

Отдельное внимание было уделено завершению строительства нового корпуса детской областной больницы. По словам Михаила Евраева, в планах — капитальный ремонт объектов здравоохранения в регионе.

«Отдельно обсуждалась поддержка участников СВО и членов их семей. В программе „Герои Ярославии“ участвуют 300 человек, работает программа адаптивного спорта „Сильные духом“, учреждена региональная медаль „Честь и слава“», — уточнили в пресс-службе Кремля.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Михаил Евраев Губернатор Президент Владимир Путин
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
JayroslavMudryi
36 минут
друг другу рассказали о том чего не смогли добиться!!
Гость
46 минут
Простите... Хотелось бы уточнить: 27000 дополнительных рабочих мест — это в его администрации и подчиненных службах?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем