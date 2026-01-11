НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Есть ли жизнь после 55? Ярославны честно рассказали, как перестать бояться пенсионного возраста

Есть ли жизнь после 55? Ярославны честно рассказали, как перестать бояться пенсионного возраста

Публикуем репортаж из центра соцобслуживания населения

Рассказываем, какие занятия проводятся в комплексном центре соцобслуживания Фрунзенского района | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рассказываем, какие занятия проводятся в комплексном центре соцобслуживания Фрунзенского района

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Выход на пенсию для многих становится рубежом: меняется привычный ритм, появляется свободное время, а вместе с ним и вопросы — чем заняться дальше и где искать новые смыслы. Одни воспринимают этот этап как паузу, другие — как возможность начать то, на что раньше не хватало сил и времени.

Редакция 76.RU побывала в комплексном центре социального обслуживания Фрунзенского района. Здесь бабушки и дедушки бесплатно занимаются танцами, рукоделием, ходят на мастер-классы, выступают на сцене и, главное, общаются друг с другом.

Мы поговорили с участницами центра. История каждой из них показывает, что после выхода на пенсию жизнь не заканчивается, а нередко только начинает набирать обороты.

«Не заметила, как вышла на пенсию»

Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района находится на улице Матросова, 10б | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района находится на улице Матросова, 10б

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Комплексный центр соцобслуживания — государственное учреждение, которое оказывает помощь пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям. В каждом районе Ярославля есть подобные центры.

Журналисты 76.RU побывали в учреждении на улице Матросова, 10б. Снаружи это обычная жилая пятиэтажка в спальном районе.

В каждый понедельник в 13:30 в центре соцобслуживания проводятся занятия по танцам | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В каждый понедельник в 13:30 в центре соцобслуживания проводятся занятия по танцам

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Нашей первой героине, Галине Зазуриной, 64 года. Большую часть жизни она проработала на заводе, а параллельно торговала в ларьках. Тогда приходилось иметь несколько работ, чтобы прокормить двоих сыновей.

Ярославна не захотела с выходом на пенсию запираться дома или на даче. Для нее было важно продолжить вести активную жизнь. Так, она стала искать единомышленников, которые привели ее в центр социального обслуживания. Там она занимается уже около года. По понедельникам ходит на танцы, по средам — на мастер-классы по рукоделию.

Читайте также

«Я здесь освоила разные техники изготовления поделок и цветов — всё то, чему мечтала научиться всю жизнь, — поделилась с нами Галина. — Летом мы начали танцевать, а вскоре уже выступали на концертах, в том числе на сцене ДК „Гамма“».

У Галины Зазуриной большая семья — муж, двое взрослых сыновей и двое внуков | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У Галины Зазуриной большая семья — муж, двое взрослых сыновей и двое внуков

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Она отмечает, что занятия положительно влияют на здоровье.

«Я когда пришла, сразу сказала преподавательнице: „Вы на меня внимания не обращайте, я буду делать так, как могу“. Но у меня тогда сильно болели суставы, не могла двигаться. Благодаря танцам постепенно заметила, что самочувствие улучшилось, тело стало более гибким. Танцы помогают разрабатывать суставы», — поделилась ярославна.

Галина Ивановна активна и за пределами центра: организует поездки, экскурсии, выставки урожая, концерты и мастер-классы в Ярославле. Она представляет организацию Совета ветеранов «Родник добра». Кроме всего прочего, пенсионерка — староста дома, где она живет. Будни у нее насыщенные.

Так в центре выглядит комната, где проводятся индивидуальные занятия | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Так в центре выглядит комната, где проводятся индивидуальные занятия

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

По словам пенсионерки, занятия в центре и живое общение с людьми помогают ей оставаться активной, делиться эмоциями и чувствовать, что жизнь продолжается и по-прежнему наполнена смыслом.

Галина Зазурина

С утра выхожу из дома, а ночью  прихожу. Спать ложусь в два-три ночи, просыпаюсь около половины седьмого. Высыпаюсь ли? Не знаю, в автобусе можно немного доспать. Рим жизни такой, что я и не заметила, что вышла на пенсию. Отдыхаю в движении.

Галина Зазурина

пенсионерка

«Мы не чувствуем себя в пенсионном возрасте»

У Ирины двое детей — дочь и сын. Внук учится в пятом классе в школе, где когда-то преподавала его бабушка. Муж Ирины умер шесть лет назад. Сейчас она живет одна | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У Ирины двое детей — дочь и сын. Внук учится в пятом классе в школе, где когда-то преподавала его бабушка. Муж Ирины умер шесть лет назад. Сейчас она живет одна

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ирине 61 год. Танцами в центре она занимается с июля, но впервые пришла сюда год назад вместе с мамой.

«Я пришла из-за мамы, ей 86 лет, ей нужно было общение и позитив, — рассказывает Ирина. — Здесь практически всё время ощущается позитив. Мама не всегда посещает все занятия, но когда приходит, остается очень довольна. Девушки столько делают для пенсионеров, что мы совершенно не чувствуем себя в пенсионном возрасте».

Ирина подчеркивает, что центр дает возможность заводить новые знакомства и получать положительные эмоции: «Каждый раз, когда приходишь в группу, знакомишься с новыми людьми. Это здорово, мы потом общаемся дома и продолжаем делать то, чему научились здесь».

Поделки пенсионеров выставлены во всех помещениях центра соцобслуживания | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Все поделки создаются в разных техниках | Источник: Артем Бауман / 76.RU
Занятия по рукоделию проводятся раз в неделю по средам | Источник: Артем Бауман / 76.RU

До выхода на пенсию Ирина была преподавателем, затем работала на заводе. Пенсионером по вредности она стала в 50 лет, но продолжала трудиться.

Ирина

Всегда была занята, свободного времени не было. Это жизнь, положительные эмоции. Если их нет, человек деградирует.

Ирина

пенсионерка

«Надо жить сегодняшним днем»

Ирина — самая молодая посетительница центра социальной поддержки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ирина — самая молодая посетительница центра социальной поддержки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Татьяне 46 лет. Она пришла в центр после сложной жизненной ситуации: онкология, инвалидность, потеря работы.

«Сначала себя очень неуютно чувствовала, самый молодой персонаж в компании. А потом познакомилась, поняла, что костры горят у всех, чудят все так же во взрослом возрасте, только помедленнее», — рассказывает Татьяна.

Сейчас она находится в ремиссии и продолжает гормонотерапию. Посещает танцы и кружок творчества «Очумелые ручки».

Татьяна

Пережитая болезнь изменила мое отношение к жизни. Если раньше думала, как заработать на пенсию или создать пассивный доход, то теперь понимаю: до пенсии можно просто не дожить. Надо жить сегодняшним днем.

Татьяна

пенсионерка

Истории этих женщин разные — по возрасту, опыту и судьбам. Но в одном они сходятся: пенсия, инвалидность и жизненные трудности не становятся для них концом. Они продолжают вести активный образ жизни, заботятся о своем здоровье и стремятся жить полно и насыщенно.

Каждый житель Ярославля и области пенсионного возраста имеет право на участие в программе «Активное долголетие», в рамках которого на базе комплексных центров социального обслуживания населения организовываются бесплатные занятия. Подробнее о том, какие в городе проводятся занятия для пенсионеров, читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пенсионер Активное долголетие
Гость
10 минут
Нам бы сейчас за стариками родителями кхаживать и внуков нянчить, а мы вынужденный до 60- 65 лет работать. А дети наши без поддержки не решаются рожать.
Гость
36 минут
Есть но не в России
Читать все комментарии

Гость
Гость
