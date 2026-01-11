Есть ли жизнь после 55? Ярославны честно рассказали, как перестать бояться пенсионного возраста

Рассказываем, какие занятия проводятся в комплексном центре соцобслуживания Фрунзенского района Источник: Артем Бауман / 76.RU

Выход на пенсию для многих становится рубежом: меняется привычный ритм, появляется свободное время, а вместе с ним и вопросы — чем заняться дальше и где искать новые смыслы. Одни воспринимают этот этап как паузу, другие — как возможность начать то, на что раньше не хватало сил и времени.

Редакция 76.RU побывала в комплексном центре социального обслуживания Фрунзенского района. Здесь бабушки и дедушки бесплатно занимаются танцами, рукоделием, ходят на мастер-классы, выступают на сцене и, главное, общаются друг с другом.

Мы поговорили с участницами центра. История каждой из них показывает, что после выхода на пенсию жизнь не заканчивается, а нередко только начинает набирать обороты.

«Не заметила, как вышла на пенсию»

Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района находится на улице Матросова, 10б Источник: Артем Бауман / 76.RU

Комплексный центр соцобслуживания — государственное учреждение, которое оказывает помощь пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям. В каждом районе Ярославля есть подобные центры.

Журналисты 76.RU побывали в учреждении на улице Матросова, 10б. Снаружи это обычная жилая пятиэтажка в спальном районе.

В каждый понедельник в 13:30 в центре соцобслуживания проводятся занятия по танцам Источник: Артем Бауман / 76.RU

Нашей первой героине, Галине Зазуриной, 64 года. Большую часть жизни она проработала на заводе, а параллельно торговала в ларьках. Тогда приходилось иметь несколько работ, чтобы прокормить двоих сыновей.

Ярославна не захотела с выходом на пенсию запираться дома или на даче. Для нее было важно продолжить вести активную жизнь. Так, она стала искать единомышленников, которые привели ее в центр социального обслуживания. Там она занимается уже около года. По понедельникам ходит на танцы, по средам — на мастер-классы по рукоделию.

«Я здесь освоила разные техники изготовления поделок и цветов — всё то, чему мечтала научиться всю жизнь, — поделилась с нами Галина. — Летом мы начали танцевать, а вскоре уже выступали на концертах, в том числе на сцене ДК „Гамма“».

У Галины Зазуриной большая семья — муж, двое взрослых сыновей и двое внуков Источник: Артем Бауман / 76.RU

Она отмечает, что занятия положительно влияют на здоровье.

«Я когда пришла, сразу сказала преподавательнице: „Вы на меня внимания не обращайте, я буду делать так, как могу“. Но у меня тогда сильно болели суставы, не могла двигаться. Благодаря танцам постепенно заметила, что самочувствие улучшилось, тело стало более гибким. Танцы помогают разрабатывать суставы», — поделилась ярославна.

Галина Ивановна активна и за пределами центра: организует поездки, экскурсии, выставки урожая, концерты и мастер-классы в Ярославле. Она представляет организацию Совета ветеранов «Родник добра». Кроме всего прочего, пенсионерка — староста дома, где она живет. Будни у нее насыщенные.

Так в центре выглядит комната, где проводятся индивидуальные занятия Источник: Артем Бауман / 76.RU

По словам пенсионерки, занятия в центре и живое общение с людьми помогают ей оставаться активной, делиться эмоциями и чувствовать, что жизнь продолжается и по-прежнему наполнена смыслом.

С утра выхожу из дома, а ночью прихожу. Спать ложусь в два-три ночи, просыпаюсь около половины седьмого. Высыпаюсь ли? Не знаю, в автобусе можно немного доспать. Рим жизни такой, что я и не заметила, что вышла на пенсию. Отдыхаю в движении. Галина Зазурина пенсионерка

«Мы не чувствуем себя в пенсионном возрасте»

У Ирины двое детей — дочь и сын. Внук учится в пятом классе в школе, где когда-то преподавала его бабушка. Муж Ирины умер шесть лет назад. Сейчас она живет одна Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ирине 61 год. Танцами в центре она занимается с июля, но впервые пришла сюда год назад вместе с мамой.

«Я пришла из-за мамы, ей 86 лет, ей нужно было общение и позитив, — рассказывает Ирина. — Здесь практически всё время ощущается позитив. Мама не всегда посещает все занятия, но когда приходит, остается очень довольна. Девушки столько делают для пенсионеров, что мы совершенно не чувствуем себя в пенсионном возрасте».

Ирина подчеркивает, что центр дает возможность заводить новые знакомства и получать положительные эмоции: «Каждый раз, когда приходишь в группу, знакомишься с новыми людьми. Это здорово, мы потом общаемся дома и продолжаем делать то, чему научились здесь».

До выхода на пенсию Ирина была преподавателем, затем работала на заводе. Пенсионером по вредности она стала в 50 лет, но продолжала трудиться.

Всегда была занята, свободного времени не было. Это жизнь, положительные эмоции. Если их нет, человек деградирует. Ирина пенсионерка

«Надо жить сегодняшним днем»

Ирина — самая молодая посетительница центра социальной поддержки Источник: Артем Бауман / 76.RU

Татьяне 46 лет. Она пришла в центр после сложной жизненной ситуации: онкология, инвалидность, потеря работы.

«Сначала себя очень неуютно чувствовала, самый молодой персонаж в компании. А потом познакомилась, поняла, что костры горят у всех, чудят все так же во взрослом возрасте, только помедленнее», — рассказывает Татьяна.

Сейчас она находится в ремиссии и продолжает гормонотерапию. Посещает танцы и кружок творчества «Очумелые ручки».

Пережитая болезнь изменила мое отношение к жизни. Если раньше думала, как заработать на пенсию или создать пассивный доход, то теперь понимаю: до пенсии можно просто не дожить. Надо жить сегодняшним днем. Татьяна пенсионерка

Истории этих женщин разные — по возрасту, опыту и судьбам. Но в одном они сходятся: пенсия, инвалидность и жизненные трудности не становятся для них концом. Они продолжают вести активный образ жизни, заботятся о своем здоровье и стремятся жить полно и насыщенно.