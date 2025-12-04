Все ярославские пенсионеры могут бесплатно заниматься спортом и рукоделием: где и когда

Для ярославских бабушек предусмотрены занятия по программе «Активное долголетие» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле и области действует специальная программа для пенсионеров — «Активное долголетие». Бабушкам и дедушкам предлагают посещать занятия по йоге, пилатесу, восточным танцам, бисероплетению и др.

В этом материале публикуем расписание кружков и рассказываем, как на них попасть.

Что входят в «Активное долголетие»

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Семья» и рассчитана на женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. В каждом районе Ярославля работают комплексные центры социального обслуживания населения. В них организованы группы дневного пребывания, где пенсионеры с 9:00 до 13:00 занимаются спортом, посещают экскурсии, проходят обследования у врачей и ходят на массаж.

Для тех, чей доход ниже МРОТ (на декабрь 2025 года, в Ярославле он составляет 22 440 рублей), пребывание в группе дневного пребывания полностью бесплатное. Если доход выше, то участие в программе на 14-15 дней обходится примерно в 2–3 тысячи рублей. Стоимость может различаться в зависимости от центра соцобслуживания — фиксированной суммы нет.

Во второй половине дня также проходят бесплатные занятия, на которые могут записаться все желающие пенсионеры.

«Участники могут посещать сразу несколько кружков и секций, если расписание не пересекается и есть свободные места», — уточнили 76.RU в Министерстве труда и социальной поддержки Ярославской области.

Занятий в Кировском районе

Занятия в Кировском соццентре проводятся с понедельника по четверг Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В Кировском районе центр социального обслуживания населения расположен по адресу: улица Свердлова, 43а. Здесь, как и в других центрах, работают группы дневного пребывания и проводятся бесплатные занятия для всех желающих. Посещать центр могут все пенсионеры Ярославля, независимо от района проживания.

Если возникли вопросы по работе центра соцобслуживания, можно обратится по номеру: +7 (4852) 73-26-99.

Занятия во Фрунзенском районе

Какие занятия проводятся в центре соцобслуживания Фрунзенского района Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Во Фрунзенском районе группа дневного пребывания и кружки проходят в центре на проезде Матросова, 10б.

«Цель группы дневного пребывания — поддержание активного образа жизни пожилых людей и инвалидов», — рассказали в беседе с 76.RU в Комплексном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района.

Записаться на занятия в центр Фрунзенского района можно по телефону: +7 (4852) 44‑14‑95 или лично обратиться по адресу: проезд Матросова, 10б.

Занятия в Дзержинском районе

Расписание занятий в центре сооцобслуживания Дзержинского района Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В Брагине комплексный центр соцобслуживания «Светоч» находится на Ленинградском проспекте, 115. Занятия проводятся всю неделю с понедельника по пятницу.

Записаться на занятия можно по номеру телефона: +7 (4852) 71-40-49.

Занятия в Ленинском районе

Расписание занятий в центре соцобслуживания Ленинского района Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В Ленинском районе занятия по «Активному долголетию» проводятся на улице Фурманова, 1.

Для записи на тренировки нужно позвонить по телефону: +7 (4852) 51-40-49.

Занятия в Красноперекопском районе

Центр соцобслуживания Красноперекопского района Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

На Перекопе комплексный центр соцобслуживания находится на улице Красноперекопской, 16. Именно там проходит группа дневного пребывания и кружки для пенсионеров.

Записаться можно по телефону +7 (4852) 38‑90‑36 или лично, по адресу: улица Красноперекопская, 16.

Занятия в Заволжском районе

Расписание занятий в заволжском центре соцобслуживания на Доброхотова, 1 Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Центр социального обслуживания населения Заволжского района располагается на улице Доброхотова, 1.