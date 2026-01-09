НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Такие подарки пригодятся»: куда сдать живую новогоднюю елку в Ярославле

«Такие подарки пригодятся»: куда сдать живую новогоднюю елку в Ярославле

Где будут принимать деревья после праздников

138
Куда сдать живую елку в Ярославле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUКуда сдать живую елку в Ярославле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Куда сдать живую елку в Ярославле

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Новогодние выходные потихоньку подходят к концу, и у обладателей живых елок встает вопрос о том, куда деть деревья, купленные на праздники. Не спешите их выкидывать! С 12 января Ярославский зоопарк начнет принимать елки.

Указано, что деревья должны быть без украшений и мишуры. Голубые ели принимать не будут — животным они не подходят.

«Хвойные породы деревьев содержат витамин С и используются в качестве добавки к рациону обитателей зоопарка. Кроме того, из елей создают живую изгородь и теплые подстилки в вольерах — как в открытых, так и в закрытых. Такие подарки пригодятся для птиц, грызунов, антилоп, коз, овец, верблюдов, тигров, львов и других животных», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Деревья и хвойные ветви можно сдать по адресу: Ярославль, улица Шевелюха, 137. Для удобства граждан ели принимают на парковке, слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности.

Информацию можно уточнить по телефонам: +7 (4852) 71-01-91, 71-01-07.

Ранее мы рассказывали, когда убирать новогоднюю елку в 2026 году по правилам астрологии.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рекомендуем