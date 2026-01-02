Чтоб дом стоял и деньги были: когда убирать елку в 2026 году

В январе лучше не спешить с уборкой елки, самые благоприятные дни во второй половине месяца Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый январь одна и та же история: елка уже пылится, гирлянды путаются, а руки всё равно не поднимаются отправить новогоднюю красавицу на покой. Вместе с астрологом Аленой Григ мы разобрались, когда действительно не нужно трогать елку, чтобы не навлечь неприятности, а когда стоит с ней без сожаления попрощаться, чтобы в будущем году быть еще счастливее.

Алена Григ — астролог, приверженец европейской астрологии, колумнист федеральных СМИ, обучила более 30 выпускников в школе астрологии. Опыт работы — 17 лет.

Когда убирать елку в 2026 году

7 января . Если вы хотите пораньше убрать елку, этот день отлично подходит. Он в целом благоприятен для того, чтобы затеять уборку, расхламить шкафы и расстаться с ненужным. 7 января можно пересмотреть не только то, что вас окружает, но и то, что происходит в душе, и очиститься от суеты. Если хотите начать год с чистого листа — самое время.

Падающая Луна в Деве в соединении с южным узлом — легко и быстро пройдет упаковка, всё будет комфортно и без лишних эмоций. Алена Григ Астролог

14 января — только вечером. Удачный день для тех, кто не хочет превращать приборку в вечер ностальгии и грусти по тому, что праздники прошли. Наоборот, те, кто будут убирать елку в старый Новый год, получат неожиданный заряд энергии, с которым будет легче войти в рабочий ритм и трудиться всю оставшуюся зиму.

— Падающая Луна в Стрельце хорошо подходит для завершения дел и уборки. Особенно если хочется сделать это с праздничным настроением и даже весело, — отмечает астролог.

17–18 января. Дни для практичных людей, которые не любят сантименты. Уборка пройдет комфортно и не растянется на несколько часов перебирания вещей, когда полез найти коробку для игрушек и не заметил, как смотришь третий альбом с фотографиями.

Даты подойдут работающим людям, которые хотят эффективно распределить время и добиваться целей в новом году без спешки и суеты.

21–22 января. Отличные дни для погружения в свои мысли и чувства. Пока вы наводите порядок, распутываете гирлянды и мишуру, удача сама придет к вам. Вы также найдете ответы на вопросы, которые давно вас тревожат.

— Такая монотонная работа, как уборка елки, позволит заглянуть вглубь себя и понять, чего же вы хотите от этого года, — объясняет Алена.

Когда лучше не убирать елку в 2026 году

3–4 января. По словам астролога, не стоит торопиться убирать елку. Кроме того, что это очень рано и вы можете лишить себя новогоднего настроения, вы еще и можете навлечь разлад в доме. Весь год вас будут окружать ссоры и споры, и вы переругаетесь с близкими для вас людьми.

10–11 января. Травмоопасные дни, когда уборка елки может закончиться поездкой в больницу. В этот период не стоит иметь дело со стеклом и вставать на табуретки.

14 января утром. Насколько вечер — подходящее время, чтобы затеять уборку, настолько утром лучше полениться или заняться чем-то другим.

Много дурных мыслей притянете, потом будете гонять их еще несколько недель, лучше утром не делать ничего. Алена Григ Астролог

26 января. В этот день вас будут захлестывать эмоции, и уборка елки не закончится ничем хорошим, особенно если вы планируете это делать не один. Вас будет раздражать, что любимый человек, родители или ребенок неправильно сматывает гирлянду, неаккуратно снимает игрушки и делает всё не так, как вам нужно.

— Можно поругаться со всеми, в том числе и с собой. Начать себя винить в чем-то. Поэтому лучше не делать глобальных дел в этот день, — рассказала астролог.