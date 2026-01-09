НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, снег

ощущается как -17

0 м/c,

 745мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
В Ярославле снесут парк
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Чек-лист важных обследований
Афиша развлечений на 9 января
Город Только коренной ярославец ответит на все вопросы: тест на знание местных словечек

Только коренной ярославец ответит на все вопросы: тест на знание местных словечек

Узнали у читателей диалектизмы

527
Ярославцам предложили проверить знание местных словечек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиаЯрославцам предложили проверить знание местных словечек | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Ярославцам предложили проверить знание местных словечек

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Мария Романова / Городские медиа

Ярославская область богата своими местными словечками. Только здесь на майские едут на зеленую, на помощь зовут дюдю, а для включения телевизора просят лентяйку. Кроме того, ярославца можно вычислить по фразе «Да чего хоть ты».

По диалектизмам легко можно определить кто перед тобой — коренной ярославец или турист. Предлагаем вам проверить свои знания ярославских словечек в нашем простом тесте.

Диалектизм — это слово или выражение, характерные для определенного региона или города.

Пройден 193 раза
1 / 7

Что такое «ерепениться»?

  • Энергично двигаться

  • Препятствовать чему-то, сопротивляться, высказывать несогласие

  • Злиться

Знаете ли вы кто такой додон? Тогда вторая часть теста для вас. А если вы любите развлекательный формат, то попробуйте пройти наш тест по географии.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Диалектизмы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
50 минут
Неужели в других областях эти словечки не используют? Я коренной ярославец и реально сам их употребляю с детства
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем