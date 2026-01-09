Только коренной ярославец ответит на все вопросы: тест на знание местных словечек

Ярославская область богата своими местными словечками. Только здесь на майские едут на зеленую, на помощь зовут дюдю, а для включения телевизора просят лентяйку. Кроме того, ярославца можно вычислить по фразе «Да чего хоть ты».
По диалектизмам легко можно определить кто перед тобой — коренной ярославец или турист. Предлагаем вам проверить свои знания ярославских словечек в нашем простом тесте.
Диалектизм — это слово или выражение, характерные для определенного региона или города.
Что такое «ерепениться»?
Энергично двигаться
Препятствовать чему-то, сопротивляться, высказывать несогласие
Злиться
