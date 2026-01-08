НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На смену снегопадам придут морозы: синоптики предупредили ярославцев о новых капризах погоды

На смену снегопадам придут морозы: синоптики предупредили ярославцев о новых капризах погоды

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности

В Ярославской области на смену снегопаду придут морозы

В Ярославской области на смену снегопаду придут морозы

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Из-за надвигающегося снегопада в Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об это свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

«На юге области ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный снег; метель, снежные заносы, снежный накат, гололедица», — предупредили 8 января в Росгидромете.

Согласно прогнозу «Фобоса» к регионам Центральной России стремится балканский циклон «Фрэнсис».

В Ярославской области ожидается сильный снегопад 9 января

В Ярославской области ожидается сильный снегопад 9 января

Источник:

Гидрометцентр России

В Ярославской области помимо снегопадов прогнозируется гололедица и снежный накат.

Погода в Ярославле по дням

В ночь на 9 января ожидается переменная облачность, температура -14…-16 °C. Утром возможен туман.

Днем в пятницу, 10 января, вновь ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман, -11…-13 °C, ветер северо-восточный, сильный, порывы до 19 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

10 января на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью -8…-10 °C, днем -3…-5 °C, ветер восточный, умеренный.

11 января, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью -18…-20 °C, днем -9…-11°, ветер восточный, умеренный.

12 января, прогнозируется переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -6…-8 °C, ветер северо-восточный, умеренный.

Ранее в МЧС и Министерстве региональной безопасности выпустили экстренное предупреждение о надвигающемся снегопаде с усилением ветра. Непогода будет бушевать с 6:00 9 января до 6:00 10 января.

На фоне прогноза сотрудники «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр», перешли на работу в режиме повышенной готовности.

«К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 64 бригады „Ярэнерго“: 245 специалистов и 96 единиц спецтехники», — предупредили в пресс-службе компании.

Напомним, из-за снегопадов несколько населенных пунктов в трех округах Ярославской области остались без света в начале года.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Циклон Метель Гидрометцентр России
