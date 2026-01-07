НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Жители Ярославской области остались без света из-за непогоды

Жители Ярославской области остались без света из-за непогоды

Проблемы зафиксированы в трех округах

1 310
Электрики устраняют последствия непогоды в Ярославской области | Источник: пресс-служба «Ярэнерго»Электрики устраняют последствия непогоды в Ярославской области | Источник: пресс-служба «Ярэнерго»

Электрики устраняют последствия непогоды в Ярославской области

Источник:

пресс-служба «Ярэнерго»

Специалисты компании «Ярэнерго» восстанавливают нарушенное снегопадом электроснабжение части потребителей в Рыбинском, Даниловском и Пошехонском округах Ярославской области. На этих территориях 7 января зафиксированы локальные нарушения электроснабжения из-за непогоды.

«В восстановительных работах задействованы 27 бригад „Ярэнерго“ — 92 специалиста, 32 единицы спецтехники. В помощь коллегам в наиболее пострадавшие округа привлечены бригады из соседних районов. Работы будут вестись круглосуточно до восстановления электроснабжения всех потребителей», — прокомментировали в пресс-службе компании.

В организации добавили, что в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 2,7 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам.

Энергетики призвали жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи, ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании: на официальном сайте, через мобильное приложение «Есть свет!». Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, бесплатно, круглосуточно).

Напомним, в Министерстве региональной безопасности Ярославской области предупреждали об ухудшениях погоды 7 января.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Инженер1
1 час
Какой то снег на дерево похож.
Гость
1 час
Темной ночью бабка Таня С мужиками мылась в бане. Вдруг случилася беда, Оборвало провода. Что же делать бабке Тане? Дальше напишите сами.
