Ночью над Ярославской областью сбили 13 БПЛА

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области 6 января была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили власти региона в 02:37.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в посте в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

Власти добавили, что учреждения региона работают в штатном режиме.

Ранее в ярославском аэропорту в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 01:26.