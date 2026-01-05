Публикуем официальное заявление губернатора Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом в 03:49 5 января сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Также в 04:35 5 января представитель Росавиации сообщил, что аэропорт в Туношне под Ярославлем вновь открыт для полетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — поделился пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Напомним, вечером 4 января в телеграм-канале Михаила Евраева появилось сообщение о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали соблюдать спокойствие и ждать отбоя сигнала.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорилось в посте.

Власти сообщили, что учреждения региона работали в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств вели работу по отражению атаки.