В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В регионе открыли аэропорт для полетов

264
Публикуем официальное заявление губернатора

Публикуем официальное заявление губернатора

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Об этом в 03:49 5 января сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Также в 04:35 5 января представитель Росавиации сообщил, что аэропорт в Туношне под Ярославлем вновь открыт для полетов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — поделился пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Напомним, вечером 4 января в телеграм-канале Михаила Евраева появилось сообщение о беспилотной опасности в регионе. Ярославцев призвали соблюдать спокойствие и ждать отбоя сигнала.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорилось в посте.

Власти сообщили, что учреждения региона работали в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств вели работу по отражению атаки.

Также 4 января в 16:30 в Туношне закрыли аэропорт. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели для обеспечения безопасности полетов.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Беспилотная опасность Губернатор Росавиация
Гость
15 минут
Ура! Можно вылезать из под кровати! )
Гость
24 минуты
Губернатор молодец! Не спит, о народе думает. Весь в делах, заботах, аки пчела.
Гость
