«Покиньте открытые участки»: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославской области объявили беспилотную опасность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом вечером 4 января сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — рассказал глава региона.

Он уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки, рассказал глава региона.

«Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — призвал ярославцев Михаил Евраев.

Ранее в ярославском аэропорту в Туношне ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 16:30 4 января.