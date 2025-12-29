Елочные базары в Ярославле будут работать до 31 декабря: почём там продают деревья

22 декабря в Ярославле начали работать елочные базары. Там продают ели, сосны и лапник. Торговцы предлагают на выбор деревья высотой от 1,5 до 6 метров. Ассортимент ярмарок пополняется каждый день.
Как ранее анонсировали в мэрии, елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они будут открыты до 31 декабря.
Мы посетили елочный базар на улице Угличская, 24. По словам продавцов, в этом году стоимость елки — от 700 рублей за метр.
