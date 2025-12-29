НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

2 м/c,

ю-в.

 737мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Чем запивать новогодние блюда
«Умные решения»
Обзор цен на елочных базарах
Чек-лист важных обследований
Пробки у гипермаркетов
Как отметить праздники
Высотка в частном секторе
Отказали в компенсации за покраску дома
Город Новый год — 2026 Фоторепортаж Елочные базары в Ярославле будут работать до 31 декабря: почём там продают деревья

Елочные базары в Ярославле будут работать до 31 декабря: почём там продают деревья

Публикуем обзор торговой точки в центре города

436
Елочный базар по адресу ул. Углическая д.24 | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕлочный базар по адресу ул. Углическая д.24 | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Елочный базар по адресу ул. Углическая д.24

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

22 декабря в Ярославле начали работать елочные базары. Там продают ели, сосны и лапник. Торговцы предлагают на выбор деревья высотой от 1,5 до 6 метров. Ассортимент ярмарок пополняется каждый день.

Как ранее анонсировали в мэрии, елочные базары работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Они будут открыты до 31 декабря.

Мы посетили елочный базар на улице Угличская, 24. По словам продавцов, в этом году стоимость елки — от 700 рублей за метр.

У входа нас встречают лотки с лапником | Источник: Артем Бауман / 76.RUУ входа нас встречают лотки с лапником | Источник: Артем Бауман / 76.RU

У входа нас встречают лотки с лапником

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Можно найти и экземпляры с шишками | Источник: Артем Бауман / 76.RUМожно найти и экземпляры с шишками | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Можно найти и экземпляры с шишками

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Режим работы есть, а прайс лист отсутствует. Цены можно узнать только у работников елочного базара | Источник: Артем Бауман / 76.RUРежим работы есть, а прайс лист отсутствует. Цены можно узнать только у работников елочного базара | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Режим работы есть, а прайс лист отсутствует. Цены можно узнать только у работников елочного базара

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Внутри расположены ровные ряды ёлок | Источник: Артем Бауман / 76.RUВнутри расположены ровные ряды ёлок | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Внутри расположены ровные ряды ёлок

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Продавцы предлагают деревья высотой до шести метров | Источник: Артем Бауман / 76.RUПродавцы предлагают деревья высотой до шести метров | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Продавцы предлагают деревья высотой до шести метров

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Перед покупкой можно всё внимательно рассмотреть | Источник: Артем Бауман / 76.RUПеред покупкой можно всё внимательно рассмотреть | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Перед покупкой можно всё внимательно рассмотреть

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Вместе с ёлкой можно сразу купить для неё подставку | Источник: Артем Бауман / 76.RUВместе с ёлкой можно сразу купить для неё подставку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Вместе с ёлкой можно сразу купить для неё подставку

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Сотрудники базара упаковывают каждую ёлку после покупки | Источник: Артем Бауман / 76.RUСотрудники базара упаковывают каждую ёлку после покупки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сотрудники базара упаковывают каждую ёлку после покупки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Вот так выглядит елочка | Источник: Артем Бауман / 76.RUВот так выглядит елочка | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Вот так выглядит елочка

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Счастливый обладатель новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RUСчастливый обладатель новогоднего настроения | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Счастливый обладатель новогоднего настроения

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Даже каждой еловой ветке найдется применение | Источник: Артем Бауман / 76.RUДаже каждой еловой ветке найдется применение | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Даже каждой еловой ветке найдется применение

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Елочный базар украшен новогодними плакатами | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕлочный базар украшен новогодними плакатами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Елочный базар украшен новогодними плакатами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ранее мы также вместе с биологом разбирались, какие насекомые могут попасть в дом на живой елке.

ПО ТЕМЕ
Артем БауманАртем Бауман
Артем Бауман
фотограф
Новогодняя елка Елочный базар Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
И что характерно, ёлками почти везде опять торгуют чернявые ребята. Двух метровую ёлку купить за 1400₽ , у Вас вряд-ли получится. Пучок ёлочных веток, стоит 100₽, кстати, в прошлом году, он стоил 50₽.
Гость
1 час
Бедные ёлочки! Это просто убийство природы!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем