НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

0 м/c,

 746мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Поднимут зарплаты госслужащим
«Умные решения»
Что будет с высоткой на месте рынка
Сколько стоят фейерверки
Подарочный гид
Афиша на Новый год
Тренер напал на девушку
Город Сокращение бюджетников В Ярославской области появится агентство по вопросам семьи и детства. Чем оно будет заниматься

В Ярославской области появится агентство по вопросам семьи и детства. Чем оно будет заниматься

Публикуем, что известно о руководительнице нового органа власти

300
Агенство по вопросам семьи и детства возглавит Мария Башмашникова | Источник: Михаил Евраев / TelegramАгенство по вопросам семьи и детства возглавит Мария Башмашникова | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Агенство по вопросам семьи и детства возглавит Мария Башмашникова

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнет работу агентство по вопросам семьи и детства. Его возглавит Марина Башмашникова. Распоряжение о назначении руководителя подписал губернатор Михаил Евраев.

«Агентству передаются полномочия по опеке над несовершеннолетними, взрослой опеке и реализации семейной и демографической политики. Также оно будет координировать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, которые переходят на областной уровень», — уточнил глава региона.

Напомним, что ранее Марина Башмашникова занимала должность начальника управления по социальной и демографической политике Ярославской области. По данным региональных властей, она окончила Ярославский педагогический институт и институт государственного управления. Карьеру начинала преподавателем и заведующей кафедрой в педагогическом колледже.

На госслужбе Марина Башмашникова работает с 1998 года. Курировала деятельность комиссий по делам несовершеннолетних. С 2011 года возглавляет управление по социальной и демографической политике правительства Ярославской области.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Ее знания и многолетний опыт станут надежной основой для деятельности нового агентства. Главная задача — выстроить системную и эффективную поддержку семей и детей на всей территории Ярославской области.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Ранее стало известно, что в Ярославской области создан новый орган власти — агентство по делам юстиции. Оно объединяет функции мировых судей, архивному делу и взаимодействию с законодательными органами. Ведомство работает с 8 декабря 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кадровое назначение Ярославская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
22 минуты
Очередная бюрократическая организация для высасывани денег!
Гость
24 минуты
идиотизм. это не страна
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем