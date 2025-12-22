В Ярославской области появится агентство по вопросам семьи и детства. Чем оно будет заниматься

Агенство по вопросам семьи и детства возглавит Мария Башмашникова Источник: Михаил Евраев / Telegram

С 1 января 2026 года в Ярославской области начнет работу агентство по вопросам семьи и детства. Его возглавит Марина Башмашникова. Распоряжение о назначении руководителя подписал губернатор Михаил Евраев.

«Агентству передаются полномочия по опеке над несовершеннолетними, взрослой опеке и реализации семейной и демографической политики. Также оно будет координировать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, которые переходят на областной уровень», — уточнил глава региона.

Напомним, что ранее Марина Башмашникова занимала должность начальника управления по социальной и демографической политике Ярославской области. По данным региональных властей, она окончила Ярославский педагогический институт и институт государственного управления. Карьеру начинала преподавателем и заведующей кафедрой в педагогическом колледже.

На госслужбе Марина Башмашникова работает с 1998 года. Курировала деятельность комиссий по делам несовершеннолетних. С 2011 года возглавляет управление по социальной и демографической политике правительства Ярославской области.

Ее знания и многолетний опыт станут надежной основой для деятельности нового агентства. Главная задача — выстроить системную и эффективную поддержку семей и детей на всей территории Ярославской области. Михаил Евраев губернатор Ярославской области