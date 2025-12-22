НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Новый год — 2026 В Ярославле открылись елочные базары: их адреса и график работы

В Ярославле открылись елочные базары: их адреса и график работы

В городе размещено 16 торговых точек

303
Где можно купить живую ель в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГде можно купить живую ель в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где можно купить живую ель в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

22 декабря в Ярославле начали работать елочные базары. Там продают ели, сосны и лапник.

«Ярославцы смогут приобрести деревья высотой от 1,5 до 6 метров — каждый день ассортимент ярмарок пополняется. Елочные базары работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Купить дерево можно будет до 31 декабря», — сообщили в мэрии.

В городской администрации напомнили, что выбрасывать елки вместе с обычными твердыми коммунальными отходами запрещено. Это нарушает законодательные нормы и создает экологические проблемы.

Первый елочный базар в городе открылся 15 декабря на улице Чкалова, 17а. Остальные 15 точек окрылись 22 декабря.

В Ленинском районе на Чкалова, 17а уже работает елочный базар. Два других отроются позже | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Ленинском районе на Чкалова, 17а уже работает елочный базар. Два других отроются позже | Источник: Мария Романова / Городские медиа
В Кировском районе елочный базар откроется только на улице Нахимсона, д. 6/11 | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Кировском районе елочный базар откроется только на улице Нахимсона, д. 6/11 | Источник: Мария Романова / Городские медиа
В Брагине откроется больше всего точек | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Брагине откроется больше всего точек | Источник: Мария Романова / Городские медиа
+2
Во Фрунзенском районе откроются три елочных базара | Источник: Мария Романова / Городские медиаВо Фрунзенском районе откроются три елочных базара | Источник: Мария Романова / Городские медиа
В Заволжском районе все елочные базары будут расположены вдоль проспекта Машиностроителей | Источник: Мария Романова / Городские медиаВ Заволжском районе все елочные базары будут расположены вдоль проспекта Машиностроителей | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ранее стали известны адреса, где пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь. В Ярославле будут организованы четыре площадки для мероприятий: на Советской площади, у Дома культуры «Энергетик», у Дома культуры «Гамма» в Заволжском районе, а также у Дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елочный базар
