В Ярославле открылись елочные базары: их адреса и график работы

22 декабря в Ярославле начали работать елочные базары. Там продают ели, сосны и лапник.
«Ярославцы смогут приобрести деревья высотой от 1,5 до 6 метров — каждый день ассортимент ярмарок пополняется. Елочные базары работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Купить дерево можно будет до 31 декабря», — сообщили в мэрии.
В городской администрации напомнили, что выбрасывать елки вместе с обычными твердыми коммунальными отходами запрещено. Это нарушает законодательные нормы и создает экологические проблемы.
Первый елочный базар в городе открылся 15 декабря на улице Чкалова, 17а. Остальные 15 точек окрылись 22 декабря.
Ранее стали известны адреса, где пройдут праздничные гулянья в новогоднюю ночь. В Ярославле будут организованы четыре площадки для мероприятий: на Советской площади, у Дома культуры «Энергетик», у Дома культуры «Гамма» в Заволжском районе, а также у Дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе.