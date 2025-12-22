В Ярославле открылись елочные базары: их адреса и график работы

Где можно купить живую ель в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

22 декабря в Ярославле начали работать елочные базары. Там продают ели, сосны и лапник.

«Ярославцы смогут приобрести деревья высотой от 1,5 до 6 метров — каждый день ассортимент ярмарок пополняется. Елочные базары работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Купить дерево можно будет до 31 декабря», — сообщили в мэрии.

В городской администрации напомнили, что выбрасывать елки вместе с обычными твердыми коммунальными отходами запрещено. Это нарушает законодательные нормы и создает экологические проблемы.

Первый елочный базар в городе открылся 15 декабря на улице Чкалова, 17а. Остальные 15 точек окрылись 22 декабря.

