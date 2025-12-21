Праздничные гулянья в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках: адреса

Ярославцы смогут погулять в Новый год на четырех площадках Источник: Александра Балаба / 51.RU

В мэрии Ярославля рассказали, на каких площадках пройдут праздничные гулянья (18+) в Новый год. Определено четыре такие локации. Концерты и развлечения здесь запланированы с 01:00 до 03:00 1 января 2026 года.

Центральной площадкой новогодней ночи станет Советская площадь.

«Здесь развернется главная праздничная программа с участием кавер-групп и вокальных коллективов. Гостей ждет живая музыка, танцевальные блоки и атмосфера большого городского праздника», — рассказали в мэрии.

Кроме того, гулянья пройдут у Дома культуры «Энергетик» и у Дома культуры «Гамма» в Заволжском районе, а также у Дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе.

«На данных площадках запланированы выступления творческих коллективов, музыкальные программы, дискотеки и интерактивы для зрителей. Формат мероприятий позволяет каждому выбрать удобную и близкую по настроению площадку для празднования Нового года».

Напомним, ранее на сайте «Культураярославля.рф» было указано больше мест для гуляний. В список входили Парк 30-летия Победы в Дзержинском районе и Юбилейный парк в Ленинском районе. Однако сейчас информацию скорректировали.

Общегородского салюта в Новый год в Ярославле не будет. При этом в мэрии назвали площадки, где можно легально пускать фейерверки.