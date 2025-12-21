НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 746мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Афиша на Новый год
«Умные решения»
Чем болеют ярославцы
Купить жилье без обмана
Тренер напал на девушку
Заперли в автобусе
Психическое здоровье ярославцев
Хартли объяснил поражение
Город Новый год — 2026 Праздничные гулянья в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках: адреса

Праздничные гулянья в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках: адреса

Где запланированы концерты и развлечения

630
Ярославцы смогут погулять в Новый год на четырех площадках | Источник: Александра Балаба / 51.RUЯрославцы смогут погулять в Новый год на четырех площадках | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Ярославцы смогут погулять в Новый год на четырех площадках

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

В мэрии Ярославля рассказали, на каких площадках пройдут праздничные гулянья (18+) в Новый год. Определено четыре такие локации. Концерты и развлечения здесь запланированы с 01:00 до 03:00 1 января 2026 года.

Центральной площадкой новогодней ночи станет Советская площадь.

«Здесь развернется главная праздничная программа с участием кавер-групп и вокальных коллективов. Гостей ждет живая музыка, танцевальные блоки и атмосфера большого городского праздника», — рассказали в мэрии.

Кроме того, гулянья пройдут у Дома культуры «Энергетик» и у Дома культуры «Гамма» в Заволжском районе, а также у Дворца культуры «Нефтяник» в Красноперекопском районе.

«На данных площадках запланированы выступления творческих коллективов, музыкальные программы, дискотеки и интерактивы для зрителей. Формат мероприятий позволяет каждому выбрать удобную и близкую по настроению площадку для празднования Нового года».

Напомним, ранее на сайте «Культураярославля.рф» было указано больше мест для гуляний. В список входили Парк 30-летия Победы в Дзержинском районе и Юбилейный парк в Ленинском районе. Однако сейчас информацию скорректировали.

Общегородского салюта в Новый год в Ярославле не будет. При этом в мэрии назвали площадки, где можно легально пускать фейерверки.

Собираетесь на гулянья в Новый год?

Да
Нет
Еще думаю
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Новогодняя афиша
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
54 минуты
В Брагинском парке 30я Победы? А где там гулять, там сам Чёрт сейчас ногу сломит!
Гость
1 час
Огородить забором и поставить охранников
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем