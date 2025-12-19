«В качестве новогоднего подарка»: каток в Росте Великом сделают бесплатным после жалоб жителей

В Ростове Великом Ярославской области после жалобы местных жителей городской каток на время новогодних праздников сделают бесплатным. Правда, не для всех.
️"В качестве новогоднего подарка ростовской молодежи накануне праздников с 28 декабря по 12 января, во время школьных каникул, вход на ледовую площадку будет бесплатным для детей и подростков до 18 лет включительно при предъявлении документов», — сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский.
Напомним, ледовая арена в Ростове Великом открылась 16 декабря. Однако местные жители остались недовольны тем, что вход сделали платным: для детей билет стоит 100 рублей, для взрослых — 200. При этом в прошлые годы посещение катка было бесплатным для всех.
Получается, что взрослые по-прежнему должны будут купить билеты, чтобы посетить каток. Бронирование доступно на сайте. Онлайн-резервирование возможно за 2 часа до каждого сеанса, а также билеты можно приобрести в кассе за 1 час.
Расписание сеансов:
10:00–11:00;
12:00–13:30;
14:30–16:00;
17:00–18:30;
19:30–21:00;
22:00–23:00.
Ранее власти Ростова Великого сообщали, что в городе и округе появятся и бесплатные ледовые площадки. Их планируют залить в первом микрорайоне у дома № 26, на корте по улице Спартаковской, 162, а также в других поселениях округа — при благоприятных погодных условиях.