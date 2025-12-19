НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «В качестве новогоднего подарка»: каток в Росте Великом сделают бесплатным после жалоб жителей

«В качестве новогоднего подарка»: каток в Росте Великом сделают бесплатным после жалоб жителей

Но есть нюанс: на время и не для всех

261
Городские власти сообщили, что временно сделают каток в Ростове Великом бесплатным | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГородские власти сообщили, что временно сделают каток в Ростове Великом бесплатным | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Городские власти сообщили, что временно сделают каток в Ростове Великом бесплатным

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области после жалобы местных жителей городской каток на время новогодних праздников сделают бесплатным. Правда, не для всех.

️"В качестве новогоднего подарка ростовской молодежи накануне праздников с 28 декабря по 12 января, во время школьных каникул, вход на ледовую площадку будет бесплатным для детей и подростков до 18 лет включительно при предъявлении документов», — сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский.

Напомним, ледовая арена в Ростове Великом открылась 16 декабря. Однако местные жители остались недовольны тем, что вход сделали платным: для детей билет стоит 100 рублей, для взрослых — 200. При этом в прошлые годы посещение катка было бесплатным для всех.

Получается, что взрослые по-прежнему должны будут купить билеты, чтобы посетить каток. Бронирование доступно на сайте. Онлайн-резервирование возможно за 2 часа до каждого сеанса, а также билеты можно приобрести в кассе за 1 час.

Расписание сеансов:

  • 10:0011:00;

  • 12:0013:30;

  • 14:3016:00;

  • 17:0018:30;

  • 19:3021:00;

  • 22:0023:00.

Ранее власти Ростова Великого сообщали, что в городе и округе появятся и бесплатные ледовые площадки. Их планируют залить в первом микрорайоне у дома № 26, на корте по улице Спартаковской, 162, а также в других поселениях округа — при благоприятных погодных условиях.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
