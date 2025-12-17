НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Еще одно „достижение"»: жители Ярославской области пожаловались, что городской каток сделали платным

«Еще одно „достижение“»: жители Ярославской области пожаловались, что городской каток сделали платным

Что на это ответили местные власти

552
В предыдущие годы каток в Ростове Великом был бесплатным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ предыдущие годы каток в Ростове Великом был бесплатным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В предыдущие годы каток в Ростове Великом был бесплатным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ростова Великого Ярославской области пожаловались, что городской каток сделали платным, хотя в предыдущие годы вход на него был свободным. Ледовая арена открылась 16 декабря 2025 года.

«Ну что, еще одно „достижение“! Вчера открыли каток, все желающие могут выйти на лед всего за 100–200 рублей! Но перед этим не забудьте оплатить парковку! Всё лучшее — местным жителям и их детям», — написала гневный пост в паблике «Подслушано в Ростове Великом» Лариса Горбунова.

В администрации Ростовского района объяснили, что введение платного входа на каток связано с необходимостью его содержания. По словам главы района Андрея Шацкого, мера вынужденная и направлена на обеспечение стабильной работы ледовой площадки.

«Для различных категорий граждан предусмотрена система льгот, что делает посещение катка доступным для широкого круга жителей», — рассказал глава Ростовского муниципального округа Андрей Шацкий.

Детский билет стоит 100 рублей, взрослый — 200 рублей. Аренда коньков для детей обойдется 180 рублей, для взрослых — 200 рублей. Для многодетных семей действует скидка 50%. Для участников СВО предусмотрена скидка в 100%.

Расписание сеансов:

  • 10:0011:00;

  • 12:0013:30;

  • 14:3016:00;

  • 17:0018:30;

  • 19:3021:00;

  • 22:0023:00.

Бронирование билетов доступно на сайте. Онлайн-резервирование возможно за 2 часа до начала каждого сеанса, а билеты в кассе можно приобрести за 1 час до начала сеанса.

При этом, по словам Андрея Щацкого, у жителей есть возможность попасть на каток бесплатно. Для этого нужно принять участие в мероприятиях проекта «ЯрЗима», которые проходят в Городском саду по выходным до Нового года. С января такие мероприятия планируют проводить ежедневно до окончания сезона работы ледовой площадки.

Кроме того, в администрации пообещали, что в городе и округе появятся и бесплатные ледовые площадки. Их планируют залить в первом микрорайоне у дома № 26, на корте по улице Спартаковской, 162, а также в других поселениях округа — при благоприятных погодных условиях.

