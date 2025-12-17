Такое не только в Ярославской области: в Минцифры решили, как избавиться от отключений интернета

Интернет может снова заработать нормально Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Жители Ярославской области периодически жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Люди сталкиваются с тем, что не могут зайти даже в банковское приложение. Власти объясняют, что ограничения в регионе связаны с мерами безопасности.

С отключениями мобильного интернета сталкиваются и жители других регионов России. И чтобы решить этот вопрос, Минцифры России запланировало в 2026 году создать базу уникальных номеров мобильных устройств — IMEI. Это может помочь сохранить мобильный интернет. Об этом в среду, 17 декабря, рассказал замглавы министерства Дмитрий Угнивенко, передает «Интерфакс».

IMEI — уникальный 15-значный номер каждого мобильного устройства.

Ведомство хочет вести учет номеров IMEI, который есть у каждого телефона. Как объяснил Угнивенко, эту базу можно привязать к конкретным мобильным номерам, тогда появится возможность идентифицировать каждого пользователя. По мнению представителя ведомства, такая мера поможет улучшить ситуацию с отключением мобильного интернета.

«Мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — заявил заместитель главы Минцифры на заседании Общественного совета при ведомстве, цитату привел «Интерфакс».

В Кремле назвали отключение мобильного интернета в ряде регионов полностью оправданной мерой для противодействия атакам беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.