Скончался генеральный директор «Атруса» Таир Мирзоев

Ушел из жизни генеральный директор предприятия «Атрус» Таир Мирзоев Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Андрей Шатский / Vk.com

Ушел из жизни генеральный директор предприятия «Атрус» из Ростова Великого, почетный гражданин Ростовского района Таир Мирзоев. Об этом 15 декабря сообщил глава Ростовского округа Андрей Шатский.

«Его уход — невосполнимая утрата для Ростовской земли, для всего делового сообщества и для многочисленных коллег, друзей и близких», — написал Андрей Шатский на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Ростовского округа отметил, что Таир Мирзоев приложил значительные усилия для развития промышленности родного края.

«Под его руководством компания „Атрус“ стала лидером отрасли, создав рабочие места и обеспечив достойный уровень жизни сотен семей. Благодаря своему профессионализму, трудолюбию и чуткости к нуждам окружающих, он заслуженно пользовался уважением и любовью коллектива. Талантливый организатор, мудрый наставник и надежный друг, он проявлял высокую ответственность и внимательность ко всему, что касалось судьбы предприятия и благополучия его работников. Искренняя доброта, готовность прийти на помощь каждому, кто нуждался в поддержке, стали отличительными чертами его характера», — добавил Шатский.

В ростовских пабликах жители также скорбят, пишут очень много добрых слов о Таире Мирзоеве.

«Я работала в „Атрусе“ и могу о нем сказать только добрые и хорошие слова. Он мне во многом помог в трудную минуту, никогда не отказывал в помощи, буду помнить его всегда. Очень хороший человек и умный руководитель», — написала одна из жительниц Ростовского округа Ирина Павлова в группе «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]».

Компания «Атрус» в Ростове Великом Ярославской области работает с 1991 года, является многопрофильным предприятием. Фирма производит мясную продукцию, хлеб, занимается швейным производством, имеет свою типографию. С 2009 года «Атрус» также выступает как застройщик и генеральный подрядчик в сфере строительства жилых домов. Например, компания построила жилой комплекс «Белый город» в Ярославле.

Таиру Мирзоеву было 78 лет. Он родился в городе Кюрдамир Азербайджанской ССР. В 1970 окончил Институт народного хозяйства по специальности «экономика и планирование материально-технического снабжения». Работал в Роспотребсоюзе. В 1977 переехал в Ярославскую область, стал директором Петровского РТИ. А в 1982 году — директором Ростовского городской торга. В 1991 году он создал компанию «Атрус». С 2008 по 2013 год был депутатом Ярославской областной думы, входил во фракцию «Единая Россия».