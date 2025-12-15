НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Перекрыли детскую площадку»: в Ярославле силовики съехались во двор многоэтажки. Что случилось

«Перекрыли детскую площадку»: в Ярославле силовики съехались во двор многоэтажки. Что случилось

Публикуем официальные данные

1 364
В Ярославле силовики съехались к жилому дому | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RUВ Ярославле силовики съехались к жилому дому | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RU

В Ярославле силовики съехались к жилому дому

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RU

Днем 15 декабря жители дома № 86 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе заметили машины полиции и Росгвардии во дворе.

«Росгвардия и полиция перекрыли детскую площадку у дома. В кустиках возле горки лежит чёрный предмет», — написали очевидцы в теллеграм-канале «Жесть Ярославль».

«Ленинградский проспект, 84. Что-то происходит», — написал читатель 76.RU.

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, правоохранители выезжали на место, чтобы проверить поступившую информацию об опасном предмете.

«Предмет опасности не представляет», — уточнили в полиции.

Вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались машины пожарных. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях. В ГУ МЧС по Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали: что спасатели выезжали на место из-за поступившего вызова, но он оказался ложным.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Полиция Росгвардия Двор Опасный предмет
Комментарии
2
Гость
32 минуты
молодцы что с реагировали неизвестно что могло случится
Гость
9 минут
Видимо кто то мусор до помойки не до нес. У нас в брагино такие пакеты круглм валяются
