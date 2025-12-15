«Перекрыли детскую площадку»: в Ярославле силовики съехались во двор многоэтажки. Что случилось

Днем 15 декабря жители дома № 86 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе заметили машины полиции и Росгвардии во дворе.
«Росгвардия и полиция перекрыли детскую площадку у дома. В кустиках возле горки лежит чёрный предмет», — написали очевидцы в теллеграм-канале «Жесть Ярославль».
«Ленинградский проспект, 84. Что-то происходит», — написал читатель 76.RU.
Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, правоохранители выезжали на место, чтобы проверить поступившую информацию об опасном предмете.
«Предмет опасности не представляет», — уточнили в полиции.
Вечером 14 декабря к девятиэтажке на улице Саукова, 19 в Заволжском районе Ярославля съехались машины пожарных. Очевидцы делились кадрами с места в социальных сетях. В ГУ МЧС по Ярославской области корреспонденту 76.RU рассказали: что спасатели выезжали на место из-за поступившего вызова, но он оказался ложным.