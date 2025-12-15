«Перекрыли детскую площадку»: в Ярославле силовики съехались во двор многоэтажки. Что случилось

В Ярославле силовики съехались к жилому дому Источник: Жесть Ярославль / Telegram, читатель 76.RU

Днем 15 декабря жители дома № 86 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе заметили машины полиции и Росгвардии во дворе.

«Росгвардия и полиция перекрыли детскую площадку у дома. В кустиках возле горки лежит чёрный предмет», — написали очевидцы в теллеграм-канале «Жесть Ярославль».

«Ленинградский проспект, 84. Что-то происходит», — написал читатель 76.RU.

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, правоохранители выезжали на место, чтобы проверить поступившую информацию об опасном предмете.

«Предмет опасности не представляет», — уточнили в полиции.