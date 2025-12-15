Будьте внимательны на улице: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

В Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Министерстве региональной безопасности выпустили экстренное предупреждение о погоде в регионе. В сообщении говорится, что днем 16 декабря в отдельных районах Ярославской области ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 16 декабря температура опустится до −12 градусов, без осадков. Днем потеплеет до −5, пройдет небольшой снег. Вечером температура будет держаться на отметке в −2 градуса, к снегу примешается дождь.

Ранее специалисты центра «Фобос» сообщали, что пришедшие в регион на выходных морозы уже скоро сменятся теплом. А затем вновь наступит похолодание.

«Зимняя погода будет нас радовать только в понедельник, а уже во вторник барический гребень будет вытеснен надвигающимся с запада теплым атмосферным фронтом», — говорили в «Фобосе».