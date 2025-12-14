«Морозы сменятся оттепелью, а снег опять растает»: синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

Прогноз погоды в Ярославле на следующую неделю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В выходные, 13 и 14 декабря, в Ярославле бушевал сильный ветер. В воскресенье порывы достигали 13 м/с. При этом в области выглянуло солнышко, а средняя температура воздуха держалась от -6 до -8 °С.

По данным центра «Фобос», ясная погода сохранится до ближайшей ночи. В темное время суток температура опустится до -10 °С.

Однако на следующей неделе ярославцев ожидает потепление. В среду, 17 декабря, температура резко поднимется до +2 °С. Следом опять наступит похолодание.

«Морозы сменятся оттепелью, а снег опять растает. Благодаря влиянию гребня антициклона и прояснениям в облаках, предстоящая ночь в Центральной России будет самой холодной с начала этой зимы. Но надо отметить, что зимняя погода будет нас радовать только в понедельник, а уже во вторник барический гребень будет вытеснен надвигающимся с запада теплым атмосферным фронтом», — рассказали специалисты центра «Фобос».

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:

воскресенье, 14 декабря: ожидается ясная погода, но сильный северо-западный ветер, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью: -8… -10 °С, днем: -6… -8 °С;

понедельник, 15 декабря: в течение суток ожидается ясная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью и днем: -8… -10 °С;

вторник, 16 декабря: ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью: -10… -12 °С, днем: -4… -6 °С;

среда, 17 декабря: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, слабый ветер и сильный туман. Температура воздуха ночью и днем: 0… +2 °С;

четверг, 18 декабря: ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью и днем: 0… +2 °С;

пятница, 19 декабря: в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью и днем: -1… +1 °С;

суббота, 20 декабря: ожидается малооблачная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью и днем: -5… -7 °С.