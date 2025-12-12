Выигрыш — 1 миллион. Ярославль участвует в конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город

В России выбирают лучшую стелу, установленную на въезде в город Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль участвует во всероссийском конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город. Голосование проходит с 10 декабря по 10:00 13 декабря 2025 года. Из 10 городов будет выбран один победитель, который получит приз — один миллион рублей.

По данным на 12 декабря, Ярославль занимает третье место в рейтинге голосов. Лидируют Краснодар и Смоленск с одинаковым результатом — по 12% голосов. Всего на текущий момент в голосовании приняли участие около 38 тысяч человек.

Участвовать в голосовании можно по ссылке.

Так выглядит стела, которая уже установлена на въезде в Ярославль со стороны Москвы Источник: Михаил Евраев / Telegram

Конкурс проводится в рамках II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» и включает две категории с денежным призом: «Реализованные проекты» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает сертификат на 1 миллион рублей для установки новой въездной стелы или входной группы;

«Проектные решения» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает аналогичный сертификат на 1 миллион рублей.

Также в финал голосования прошел Данилов Ярославской области в номинации «Малые города и поселки». Проголосовать за него можно тут.

Так выглядит стела на въезде в Данилов Источник: Михаил Евраев / Telegram