НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -9

4 м/c,

сев.

 744мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Город Выигрыш — 1 миллион. Ярославль участвует в конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город

Выигрыш — 1 миллион. Ярославль участвует в конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город

Как она выглядит

200
В России выбирают лучшую стелу, установленную на въезде в город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ России выбирают лучшую стелу, установленную на въезде в город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России выбирают лучшую стелу, установленную на въезде в город

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль участвует во всероссийском конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город. Голосование проходит с 10 декабря по 10:00 13 декабря 2025 года. Из 10 городов будет выбран один победитель, который получит приз — один миллион рублей.

По данным на 12 декабря, Ярославль занимает третье место в рейтинге голосов. Лидируют Краснодар и Смоленск с одинаковым результатом — по 12% голосов. Всего на текущий момент в голосовании приняли участие около 38 тысяч человек.

Участвовать в голосовании можно по ссылке.

Так выглядит стела, которая уже установлена на въезде в Ярославль со стороны Москвы | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак выглядит стела, которая уже установлена на въезде в Ярославль со стороны Москвы | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так выглядит стела, которая уже установлена на въезде в Ярославль со стороны Москвы

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Конкурс проводится в рамках II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» и включает две категории с денежным призом:

  • «Реализованные проекты» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает сертификат на 1 миллион рублей для установки новой въездной стелы или входной группы;

  • «Проектные решения» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает аналогичный сертификат на 1 миллион рублей.

Также в финал голосования прошел Данилов Ярославской области в номинации «Малые города и поселки». Проголосовать за него можно тут.

Так выглядит стела на въезде в Данилов | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак выглядит стела на въезде в Данилов | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так выглядит стела на въезде в Данилов

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, что ранее главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов показал эскизы еще одной стелы, которую хотят установить в городе. Деньги на ее реализацию город также попытается выиграть в конкурсе.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стела
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
37 минут
Прежде всего на въезде в город надо устанавливать мобильные средства ПВО. Типа Панцирь.
Гость
35 минут
"Единая Россия" хочет сделать программу "не набором обещаний, а планом построения будущего"
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление