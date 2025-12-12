Выигрыш — 1 миллион. Ярославль участвует в конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город

Ярославль участвует во всероссийском конкурсе за лучшую стелу, установленную на въезде в город. Голосование проходит с 10 декабря по 10:00 13 декабря 2025 года. Из 10 городов будет выбран один победитель, который получит приз — один миллион рублей.
По данным на 12 декабря, Ярославль занимает третье место в рейтинге голосов. Лидируют Краснодар и Смоленск с одинаковым результатом — по 12% голосов. Всего на текущий момент в голосовании приняли участие около 38 тысяч человек.
Участвовать в голосовании можно по ссылке.
Конкурс проводится в рамках II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» и включает две категории с денежным призом:
«Реализованные проекты» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает сертификат на 1 миллион рублей для установки новой въездной стелы или входной группы;
«Проектные решения» — победитель в номинации «Въездные стелы» получает аналогичный сертификат на 1 миллион рублей.
Также в финал голосования прошел Данилов Ярославской области в номинации «Малые города и поселки». Проголосовать за него можно тут.
Напомним, что ранее главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов показал эскизы еще одной стелы, которую хотят установить в городе. Деньги на ее реализацию город также попытается выиграть в конкурсе.