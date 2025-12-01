«Без конфликта не обойтись»: главный архитектор Ярославля показал эскизы въездной стелы

Главный архитектор Ярославля показал эскиз въездной стелы Источник: Артем Цымбалов / Vk.com

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов показал эскизы стелы, которую могут установить на въезде в региональную столицу. Он опубликовал визуализацию проекта на своей странице во «Вконтакте», уточнив, что сейчас город пытается выиграть деньги на создание и установку конструкции. «Направили вариант на Всероссийский конкурс въездных стел, там дают средства на реализацию, пусть Ярославлю повезет. Вариант крайне полемичен, сами с собой спорим и продолжим искать. Впрочем, в общественном дизайне без конфликта не обойтись», — рассказал Артём Цымбалов.

Архитектор заметил, что все, кто видит проект по-своему, могут предложить другие варианты и подготовить эскизы. «Тут актуальны книги типа: „Сто советов о том, как выбрать обои на кухню и при этом не развестись“, а в случае с городским дизайном круг участников неограничен штампом в паспорте. Можно собрать всех желающих и раздать фломастеры… Не помню, где так создавались хоть сколько-нибудь стоящие проекты. А, впрочем, фломастеры были розданы много лет назад, и кто хотел, тот ими пользуется до сих пор», — рассказал Артём Цымбалов.

Во II Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» есть две категории с крупным денежным призом. Победитель в категории «Реализованные проекты» в номинации «Въездные стелы» — получает сертификат в 1 миллион рублей на установку новой въездной стелы/входной группы. Победитель в категории «Проектные решения» в номинации «Въездные стелы» — получает сертификат в размере 1 миллион рублей на установку новой въездной стелы/входной группы.