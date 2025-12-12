«Киркоров подарил мне сумку Versace». Как блогер прославился на всю страну после видео в женском парике

Екатеринбуржец стал известен после своих видео в парике Источник: nikmakser / Instagram.com* (признана экстремистской и запрещена в России)

24-летний Макс Николаев из Екатеринбурга, известный под ником Ник Максер, прославился в интернете благодаря своим юмористическим роликам в ярко-желтом парике. Он снимает забавные зарисовки про разные жизненные ситуации и пародирует девушек. Сейчас на его блог подписано больше полумиллиона человек.

Макс родился в 2001 году в Екатеринбурге. Его родители развелись, когда ему было 4 года. После распада семьи папа остался на Урале, а мама перебралась в Санкт-Петербург.

«Родители остались в хороших отношениях. Я жил с мамой и несколько раз в месяц виделся с папой. Мама работала в одном из первых „Золотых Яблок“ в ТЦ „Гермес Плаза“. Тогда об этом магазине знали только уральцы. Он считался премиум-магазином, поэтому я всегда с большой гордостью говорил, где работает моя мама. Папа был начальником на каком-то предприятии, где делают пакеты для всех магазинов Екатеринбурга», — вспоминает Максим.

Учился Макс в самой обычной школе № 36.

«Безумно люблю Екатеринбург и всем с радостью говорю, что я оттуда. Приезжаю стабильно пару раз в год, чтобы увидеться с папой, бабушкой, дедушкой, тетей и сестрами. Особенно летом люблю приезжать, всегда останавливаюсь в ЖК „Эверест“ и иду гулять вечером по Плотинке. Это мой любимый район в Екатеринбурге. Еще скучаю по Pizza Mia, господи, „Фридей“ и „Деревенская“ — это любовь», — поделился с E1.RU Макс Николаев.

Свои первые видео Макс начал записывать на фотоаппарат тети, когда ему было 7 лет: «Я тогда даже не знал, что такое интернет. Просто придумывал приколы и сценки, снимал их, а потом бежал показывать маме и тете».

Родные парня никогда не запрещали ему снимать шутки на камеру и не считали это глупым занятием. А в конце 9-го класса, когда семья переехала в Крым, Макс увлекся музыкой, писал песни, которые потом умудрился продать самому Николаю Баскову. Тогда он даже смог финансово помогать маме. Учиться дальше Макс не пошел, а полностью погрузился в творчество.

«В школе меня не принимал не то что класс, а даже учителя и завуч. Показывали они это всё своим поведением и отношением ко мне и к моей маме. В тот период была сложная финансовая ситуация, и мы остановились в комнате у маминой сестры. Тут я понял, что надо действовать, и начал писать всем звездам и блогерам: „Привет, мне 15 лет, я мечтаю стать знаменитым, пишу песни, снимаю видео“», — рассказал екатеринбуржец.

Многие мне отвечали словами поддержки, а вот Николай Басков — один из немногих, кто попросил демки моих песен и через пару дней написал сообщение, что хочет купить их. Макс Николаев блогер

В 2019 году семья переехала в Санкт-Петербург. Через какое-то время блог Макса Николаева стал активно расти благодаря юмористическим видео в парике, который был спонтанно куплен в «Ашане».

На старте карьеры блогеру помогла скандальная рэперша Инстасамка — она постоянно поддерживала его лайками. Правда, сейчас уралец со звездой не общается.

«Меня часто звали в Москву на мероприятия, плюс все коллеги и друзья были в столице. В мае 2021 года я понял, что настал момент, когда надо переехать. Сложно не было, так как я уже зарабатывал на блоге и имел неплохую сумму, чтобы спокойно снять студию недалеко от центра и начать там обживаться», — объяснил Макс.

После переезда екатеринбуржец познакомился с поп-королем Филиппом Киркоровым. Тот пригласил Макса в гости, чтобы снять видео под новый хит: «Мы успели по душам поговорить. Тогда у Филиппа на шее была сумка Versace, это был чехол для наушников. Она мне так понравилась, что я, не думая, сказал: „Какая красивая сумка“. Я один из первых с ним снялся, и мы с менеджером поехали на другое мероприятие.

Едем в такси, и мне звонит моя знакомая, которая осталась у Филиппа дома. Я беру трубку, а там Филипп говорит: «А куда ты уехал? Тут у меня для тебя подарок». В эту же секунду таксист разворачивается и мы едем обратно. И дома он мне подарил эту сумку Versace, было очень приятно».

Блогеры частенько попадают в неприятные ситуации, и Макс не исключение. В 2023 году подписчики обвинили его в мошенничестве — после того, как он опубликовал рекламу магазина техники. Некоторые перевели круглые суммы за новенькие айфоны, но товаров так и не увидели. Продажами занимался друг Макса, который скрылся после получения денег. Ситуация была разрешена после того, как блогер вернул подписчикам более двух миллионов рублей из своего кармана.

Сегодня быть блогером, признался Макс, довольно непросто. Однако у него есть целая армия поклонников, которая продолжает его поддерживать.

«Меня ежедневно узнают на улице. Всегда улыбнусь, поздороваюсь, сфоткаюсь. Жизнь меня наградила прекрасной аудиторией, у меня практически никогда не было хейта», — рассказал он.

