Где ярославцам раньше всех узнавать информацию об угрозе БПЛА: ответ властей

Где ярославцам раньше всех узнавать информацию об угрозе БПЛА: ответ властей

Перечень официальных способов оповещения

379
Есть несколько вариантов официального оповещения жителей об угрозе БПЛА | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЕсть несколько вариантов официального оповещения жителей об угрозе БПЛА | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Есть несколько вариантов официального оповещения жителей об угрозе БПЛА

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Ярославцам рассказали, где искать официальные оповещения о беспилотной опасности и ее отмене.

«Доведение до населения экстренной информации об угрозе применения беспилотных авиационных систем осуществляется исполнительными органами Ярославской области незамедлительно после получения соответствующей информации от уполномоченного органа военного управления. Информация об устранении угрозы применения беспилотных авиационных систем доводится также незамедлительно после получения информации от указанного органа», — сообщили 11 декабря в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Власти отметили, что скорость доведения до населения информации с помощью коротких текстовых сообщений (SMS) зависит исключительно от загруженности сетей операторов связи и количества оповещаемых абонентов. Но кроме этого способа оповещения есть и другие.

«Информирование населения производится по 10 каналам федеральной цифровой эфирной наземной сети телерадиовещания („1 Канал“, „Россия 1“, „Россия“ 24 и т. д.), 28 радиоканалам FM-диапазона („Европа Плюс“, „Авторадио“ и т. д.). Также указанная информация размещается в телеграм-каналах губернатора Ярославской области, министерства региональной безопасности Ярославской области, глав и администраций органов местного самоуправления Ярославской области, а также в мобильном приложении „МЧС России“», — уточнили в Министерстве региональной безопасности.

Власти подчеркнули, что информация, передаваемая этими способами, является официальной и ее текст идентичен на всех перечисленных ресурсах. Жителей призвали использовать наиболее удобные для себя способы оповещения.

Напомним, 11 декабря в Ярославской области была отражена атака 11 БПЛА.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
51 минута
Все просто. Если Миша отключил интернет, значит скоро придет сообщение о бпла :)
Гость
