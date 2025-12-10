«Ужасающая ситуация»: ярославскую пятиэтажку оккупировали тараканы. Видео

Тараканы наводнили ярославскую пятиэтажку Источник: жители дома

Жители пятиэтажки на улице Громова в Ярославле пожаловались на нашествие тараканов.

«Расползаются по всему дому»

«У нас ужасающая ситуация. Тараканы расползаются по всему дому», — сообщила в редакцию 76.RU жительница дома Ирина Воробьева. Женщина прислала видео, на котором видно, как десятки насекомых ползают по стенам, полу и потолку на лестничной площадке.

По словам жильцов, проблемы начались примерно 1,5 года назад, когда в квартире № 13 произошел пожар. После происшествия хозяева жилплощади забросили ее, не появляются там. При этом внутри царит полная антисанитария. Итогом стало то, что квартиру оккупировали полчища тараканов. Они расползаются по всем этажам и подъездам.

Видео из подъезда Источник: жители дома

«Таких проблемных квартир у нас несколько. Но главный рассадник — эта. Мы свои квартиры обрабатываем, но все равно тараканы периодически пробегают. И крысы ползают», — рассказала Ирина.

Люди говорят, что даже в машинах, припаркованных во дворе, находят тараканов.

Ирина отметила, что жители не раз обращались в управляющую компанию. Та отвечала, что провела обработку, но, по словам женщины, воз и ныне там.

Что говорят в управдоме

Заместитель начальника общего отдела управляющей компании Дзержинского района Павел Власов подтвердил, что обращения от жителей по поводу проблемы неоднократно поступали. При этом в управдоме заверяют, что регулярно проводят обработки.

«Выходили в июле, сентябре, октябре и два раза в ноябре. Обрабатываются подвальные помещения и такие места, где нет возможности навредить людям и домашним животным», — пояснил он.

По словам представителя УК, тараканы в квартирах — это забота самих собственников. Однако по квартире № 13 управдом уже готов принять исключительное решение.

«У этой квартиры три собственника. Но они там не проживают, связи с ними у нас нет. Мы пытались установить через полицию и администрацию района адрес их фактического проживания, но сделать это не удалось», — рассказал Павел Власов.

В квартире после пожара царит антисанитария Источник: жители дома

После пожара работники управдома закрыли окна в квартире пленкой, дверь заперли. Но через какое-то время она оказалась открытой.

В ближайшие дни в квартиру должна прийти комиссия. В помещении планируют заколотить окна, чтобы дом не вымораживался, повесить на двери навесной замок.

«В виде исключения мы рассматриваем возможность провести обработку от тараканов внутри этой квартиры. Кроме того, 10 декабря запланирована и обработка подвала в доме», — пояснили в управдоме.

Кроме того, жителям настоятельно советуют прекратить подкармливать животных в подвалах и на придомовой территории, так как это становится дополнительным фактором притяжения вредных насекомых и грызунов.

Совет от Роспотребнадзора

Мы также спросили совета у специалистов ярославского Роспотребнадзора.

«Проводить обработки должна УК до самого устранения тараканов. Если меры не работают или не предпринимаются, то можно обратиться в Управление Роспотребнадзора для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Направить обращение можно через наш сайт», — ответили в ведомстве.