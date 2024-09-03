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Город «Куда еще обращаться, мы уже не знаем!»: в Угличе дом заполонили тараканы

«Куда еще обращаться, мы уже не знаем!»: в Угличе дом заполонили тараканы

Жители написали обращение губернатору из-за насекомых

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7 комментариев

Жители общежития измучились с тараканами

В Угличе жильцы общежития на Северной улице, 8 пожаловались на полчища тараканов. 25 августа в группе «Жесть Ярославль» люди опубликовали обращение губернатору, текст сопроводили видео. На кадрах — множество насекомых, ползающих по стенам комнат и коридоров общежития.

— С проблемой мы боремся уже на протяжении месяца, — рассказала 76.RU автор ролика Анна Морякова.

Нашествие тараканов сняли на видео

По словам Анны Моряковой, проблемы начались из-за маргиналов, поселившихся в некоторых комнатах общежития.

По словам Анны, она звонила в администрацию Углича, чтобы записаться на прием к главе. В приемной взяли ее данные, но так и не перезвонили. Также Анна вместе с другими жителями общежития написали жалобы в СЭС и Роспотребнадзор.

СЭС — санитарно-эпидемиологическая служба.

— На прошлой неделе мне позвонили из СЭС Углича и пояснили, что они не занимаются обработкой общежитий. Что у них имеется только один сотрудник, который физически не справится с обработкой нашего дома, и что у них нет подходящего оборудования для данной обработки. Также дали номер СЭС по Ярославской области. Я позвонила по этому номеру, там, к сожалению, сказали, что тоже ничем не смогут помочь, и посоветовали обратиться к частным организациям! — объяснила Анна.

Корреспондент 76.RU обратилась за комментарием по ситуации в СЭС Углича и выяснила, в чем заключается проблема с обработкой.

— Каждый собственник помещения, если они хотят потравить тараканов, должен отправить заявку в наш адрес. Мы должны с ним заключить договор. Юридически мы в чужое помещение не можем проникнуть без согласия жильцов, — рассказала специалист СЭС.

В санэпидемстанции добавили, что обрабатывать отдельно взятые помещения неэффективно: в обработанную комнату очень скоро набегут насекомые из необработанных помещений. Для того чтобы вытравить тараканов, нужно выселить жителей на время работ (около восьми часов) и обработать все 80 помещений общаги.

Проблема, по данным СЭС, заключается в том, что не все жители дома дают свое согласие на обработку и предоставляют доступ к своим помещениям.

— Мы действуем по поручению Роспотребнадзора. То есть нам Роспотребнадзор написал поручение, и мы по госзаданию выполнили их поручения, отчитались, сделали акт выполненных работ. В госзадание обработка у нас не входит. У нас входят исследования, обследования. Обследования [в общежитии] по заданию Роспотребнадзора мы сделали. Мы пришли в это общежитие, написали акт обследования, передали в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор будет принимать решение уже по поводу, — разъяснил специалист.

Корреспондент 76.RU также обратилась за комментарием в Роспотребнадзор Ярославской области. Вот, что там ответили:

— Специалисты проводят проверку.

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Комментарии
7
Гость
3 сентября 2024, 07:40
Можно только посочувствовать. У нас эта проблема была почти 3 года, куда мы только не звонили, я лично вызывала службу каждую неделю. Мы потратили не один десяток тысяч, на всякие средства. Это был настоящий ад. Я думаю, что это был подброс, т.к я живу в этом доме 20 лет, и никогда ничего подобного не было. И ещё совет, нужно вести борьбу всем без исключения, а лучше найти от кого они реально ползут.
Гость
3 сентября 2024, 07:22
сэс реально думает, что за 8 часов справятся? таких обработок в запущенном случае должно быть несколько
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