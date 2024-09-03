«Куда еще обращаться, мы уже не знаем!»: в Угличе дом заполонили тараканы

Жители общежития измучились с тараканами Источник: «Яндекс Панорамы», Елена Латыпова / NGS55.RU











В Угличе жильцы общежития на Северной улице, 8 пожаловались на полчища тараканов. 25 августа в группе «Жесть Ярославль» люди опубликовали обращение губернатору, текст сопроводили видео. На кадрах — множество насекомых, ползающих по стенам комнат и коридоров общежития.

— С проблемой мы боремся уже на протяжении месяца, — рассказала 76.RU автор ролика Анна Морякова.

Нашествие тараканов сняли на видео Источник: Анна Морякова

По словам Анны Моряковой, проблемы начались из-за маргиналов, поселившихся в некоторых комнатах общежития.

По словам Анны, она звонила в администрацию Углича, чтобы записаться на прием к главе. В приемной взяли ее данные, но так и не перезвонили. Также Анна вместе с другими жителями общежития написали жалобы в СЭС и Роспотребнадзор.

СЭС — санитарно-эпидемиологическая служба.

— На прошлой неделе мне позвонили из СЭС Углича и пояснили, что они не занимаются обработкой общежитий. Что у них имеется только один сотрудник, который физически не справится с обработкой нашего дома, и что у них нет подходящего оборудования для данной обработки. Также дали номер СЭС по Ярославской области. Я позвонила по этому номеру, там, к сожалению, сказали, что тоже ничем не смогут помочь, и посоветовали обратиться к частным организациям! — объяснила Анна.

Корреспондент 76.RU обратилась за комментарием по ситуации в СЭС Углича и выяснила, в чем заключается проблема с обработкой.

— Каждый собственник помещения, если они хотят потравить тараканов, должен отправить заявку в наш адрес. Мы должны с ним заключить договор. Юридически мы в чужое помещение не можем проникнуть без согласия жильцов, — рассказала специалист СЭС.

В санэпидемстанции добавили, что обрабатывать отдельно взятые помещения неэффективно: в обработанную комнату очень скоро набегут насекомые из необработанных помещений. Для того чтобы вытравить тараканов, нужно выселить жителей на время работ (около восьми часов) и обработать все 80 помещений общаги.

Проблема, по данным СЭС, заключается в том, что не все жители дома дают свое согласие на обработку и предоставляют доступ к своим помещениям.

— Мы действуем по поручению Роспотребнадзора. То есть нам Роспотребнадзор написал поручение, и мы по госзаданию выполнили их поручения, отчитались, сделали акт выполненных работ. В госзадание обработка у нас не входит. У нас входят исследования, обследования. Обследования [в общежитии] по заданию Роспотребнадзора мы сделали. Мы пришли в это общежитие, написали акт обследования, передали в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор будет принимать решение уже по поводу, — разъяснил специалист.

Корреспондент 76.RU также обратилась за комментарием в Роспотребнадзор Ярославской области. Вот, что там ответили: