Полагается по 300 тысяч рублей: в Ярославской области введут новую выплату для семей с детьми

В Ярославской области введут новую выплату для многодетных семей. В регионе планируют доплачивать 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Поправки в действующий Социальный кодекс внес губернатор Михаил Евраев 8 декабря 2025 года.

«Период предоставления выплаты: с 1 января 2026 года по 30 июня 2029 года», — уточняется в пояснительной записке к документу.

На выплаты многодетным семьям потребуется 147,3 миллиона рублей ежегодно.

Кроме того, в регионе действуют следующие меры соцподдержки:

  • единовременные выплаты на покупку школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей;

  • предоставление льгот 50% на проезд в пригородном транспорте в учебный период для школьников и студентов очного отделения;

  • выплата для семей с детьми-инвалидами в возрасте до 23 лет.

Также с 1 января 2026 года проиндексируют на 5,1% денежные выплаты, закрепленные в Социальном кодексе, а также в областных законах о временной поддержке граждан с детьми и об организации деятельности по опеке и попечительству. На индексацию потребуется более 123 миллионов рублей.

«Также проектом закона предлагается продлить на 2026 год право губернатора Ярославской области устанавливать дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к поправкам главы региона в Социальный кодекс.

Ранее в Ярославской области ввели единовременную выплату для беременных студенток, обучающихся на очном отделении. Им полагается поддержка в размере 100 тысяч рублей.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Многодетная семья Выплата
Гость
1 час
Бедные семь не заводят 2 или 3 ребёнка, а если родители пошли на это , значит доход и так хороший, а вот у кого 1 , те как раз не решаются на второго из-за низких доходов.
Гость
1 час
А нагрузка в виде налогов ляжет на тех у кого детей нет или 1
