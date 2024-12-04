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Город 100 тысяч на руки: в Ярославской области введут новую выплату для студентов

100 тысяч на руки: в Ярославской области введут новую выплату для студентов

Нововведение начнет действовать с 2025 года

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9 комментариев

Для студентов Ярославской области введут новую выплату

Источник:

В Ярославской области введут новую единовременную выплату для беременных студенток. Претендовать на 100 тысяч рублей смогут только обучающиеся в очном формате. Законопроект внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев 3 декабря.

По планам, деньги должны начать выплачивать с 2025 года.

— Молодая девушка, студентка, будучи беременной, встает на учет, и ей выплачивают 100 тысяч рублей. Это такая поддержка прекрасная молодых семей. При этом мы ведь и все другие льготы сохраняем, а также различные программы, акции, которые инициированы губернатором, «Привет, малыш» и другие, — отметила председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Помимо этого, в 2025 году в регионе планируется индексация всех социальных выплат на 5,1%.

— Речь идет о выплатах при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и других. Продолжатся выплаты детям военнослужащих, обучающимся по программам высшего образования, сохранятся льготы для отдельных категорий граждан при газификации жилых помещений, — говорится на сайте Ярославского областного суда.

Новые выплаты многодетным семьям и школьникам

Многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию стоимости обучения одного из детей в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Также в два раза увеличатся выплаты по найму жилья для детей-сирот. Вместе с тем на 2025 год за губернатором остается право устанавливать дополнительные меры соцподдержки отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО.

Депутаты областной думы предложили меры поддержки для школьников — 50% скидка на проезд на пригородных маршрутах. Нововведение должно действовать по всей Ярославской области. Инициатива была поддержана губернатором Михаилом Евраевым.

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Выплаты Законопроект Губернатор Беременность Студентки Студенты
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Комментарии
9
Гость
1 час
инфляция 25-30 процентов, они выплаты на 5 процентов индексируют, понятно куда весь социальный бюджет уходит. на другие выплаты.
Гость
14 минут
Беременная студентка это оксюморон. Ни о какой нормальной учебе в этом состоянии даже речи быть не может. Подавляющее большинство молодых мам доучивается исключительно давя на жалость. Ни о каких знаниях там речи, к сожалению не идёт.
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