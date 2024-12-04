100 тысяч на руки: в Ярославской области введут новую выплату для студентов

Для студентов Ярославской области введут новую выплату Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В Ярославской области введут новую единовременную выплату для беременных студенток. Претендовать на 100 тысяч рублей смогут только обучающиеся в очном формате. Законопроект внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев 3 декабря.

По планам, деньги должны начать выплачивать с 2025 года.

— Молодая девушка, студентка, будучи беременной, встает на учет, и ей выплачивают 100 тысяч рублей. Это такая поддержка прекрасная молодых семей. При этом мы ведь и все другие льготы сохраняем, а также различные программы, акции, которые инициированы губернатором, «Привет, малыш» и другие, — отметила председатель комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.

Помимо этого, в 2025 году в регионе планируется индексация всех социальных выплат на 5,1%.

— Речь идет о выплатах при рождении одновременно двух и более детей, при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка и других. Продолжатся выплаты детям военнослужащих, обучающимся по программам высшего образования, сохранятся льготы для отдельных категорий граждан при газификации жилых помещений, — говорится на сайте Ярославского областного суда.

Новые выплаты многодетным семьям и школьникам

Многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию стоимости обучения одного из детей в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Также в два раза увеличатся выплаты по найму жилья для детей-сирот. Вместе с тем на 2025 год за губернатором остается право устанавливать дополнительные меры соцподдержки отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО.