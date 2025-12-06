«Здесь нет спешки и негатива»: молодая семья из Сочи променяла солнце и море на жизнь в Ярославле

Молодая семья переехала из Сочи в Ярославль Источник: Татьяна

Говорят, хорошо там, где нас нет. И действительно, порой, живя в родном городе, мы видим только проблемы, которые на самом деле есть везде. Возможно, кто-то мечтает скорее переехать в столицу или поближе к морю.

Но сегодняшние наши герои Татьяна и Иван с сыном Василием переехали в Ярославль из Сочи. Пока все знакомые крутили у виска и пророчили, что они пожалеют о своем решении, молодая семья обустроила комфортный быт и довольна своим выбором.

Почему они решили оставить теплый климат, море и пальмы и приехать в Ярославль, где пасмурных дней в году больше, чем солнечных, — читайте в этом материале.

Почему переехали в Ярославль

Таня выросла в Ярославле. После школы поступила в столичный вуз и переехала в Москву в 2009 году. Через шесть лет после этого, в 2015 году, перебралась в Сочи, где встретила своего мужа.

«Когда я жила в Москве, часто приезжала к родителям сначала одна, потом с семьей, — поделилась с 76.RU Таня. — Около двух лет вынашивали с мужем идею переезда, присматривались, определялись с районом, где хотим жить в Ярославле. И итоге остановились на родной Заволге».

В Сочи Татьяна с мужем прожили 10 лет — с 2015 до начала 2025 года Источник: Татьяна

Весной 2025 года семья решилась на переезд. В конце марта Татьяна вместе с сыном и котами приехала в Ярославль, а муж — в конце апреля. По профессии он моряк, поэтому присоединился к семье, как только у него закончилась командировка.

Что же сподвигло супругов к переезду?

«Я бы назвала три главные причины: во-первых, в Ярославле гораздо более доступное жилье; во-вторых, в плане инфраструктуры в Сочи было сложнее — для нас первоочередную важность имеет наличие детских садов, школ и детской поликлиники в пешей доступности, и, в-третьих, мы решили быть поближе к родителям», — поделилась наша героиня.

Плюсы и минусы жизни в Ярославле

Татьяна сейчас не работает и занимается домашними делами и воспитанием сына, который только пошел в первый класс. А ее муж Иван по профессии моряк, поэтому ему неважно, где жить. Во время командировок он просто уезжает на какое-то время, потом возвращается к семье.

«При выборе где жить мы остановились на спальном районе, потому что нам не нужно по утрам добираться на работу, а всё необходимое есть рядом», — уточнила Татьяна.

Муж Татьяны работает моряком Источник: Татьяна

По словам нашей героини, переезд им дался легко. Особенно Татьяну удивило, как быстро к новому месту привыкли муж и сын, хотя именно за них она переживала больше всего.

«Нам очень здесь нравится, город разнообразный и красивый, очень уютный, нет спешки и негатива. С детьми жить очень комфортно», — поделилась Татьяна.

И семья мужа приезжала с Камчатки нас проведать, остались в восторге. Мы много гуляли, и каждый нашел себе «культурную программу» по вкусу: сестра — в музей, сын — в планетарий, бабушка — в театр им. Волкова, ну а мы с мужем просто гуляем и ищем интересные дома. Татьяна жительница Ярославля, переехавшая из Сочи

Из минусов она отметила качество дорог в Ярославле.

«Что мне не очень нравится, так это то, что кое-где дороги в не очень хорошем состоянии, особенно во дворах», — поделилась наблюдениями Татьяна.

Климат в Сочи vs в Ярославле

Семья болеет за ярославский «Локомотив» Источник: Татьяна

Неожиданным открытием стали и климатические особенности. Оказалось, что после юга России погода в Ярославле воспринимается не такой суровой, как принято думать.

«Не поверите, но в какой-то степени нам здесь даже легче. На юге свои коррективы вносит большая влажность», — поделилась наша героиня.

В 30-градусную жару летом в Сочи жарко, как в бане, УФ-индекс высоченный, легко обгореть. При температуре ниже +5 градусов мерзнешь дико даже в зимней одежде. А в Ярославле наш сын в восторге от снега, ведь для него снег пока что такая же диковинка, как для нас в свое время пальмы в Сочи. Татьяна жительница Ярославля, переехавшая из Сочи

Всё про цены

С практической точки зрения жизнь в Ярославле тоже оказалась комфортнее, чем в Сочи. Особенно это касается стоимости жилья, доступности товаров и удобства с обустройством быта.

«Недвижимость однозначно гораздо дешевле в Ярославле, — отметила Татьяна. — Продукты в Сочи, если знать места, то стоят примерно так же, как и в Ярославле. Мы очень переживали, что будет трудно с фруктами, мясом и молочкой, но в Ярославле всё есть, а молочка вообще шикарная».

Что касается кафе и ресторанов, да и других развлечений, по мнению Татьяны, в Сочи дороже, чем в Ярославле.

«Я бы еще отметила важный для нас, новоселов, момент — здесь гораздо проще со строительными магазинами, мебелью и т. п. В Сочи есть определенные сложности, или цена заметно завышена», — отметила Татьяна еще один важный для них нюанс.

О своем решении Татьяна с мужем не пожалели, наоборот, даже рады, что решились на этот шаг.

«Всё, что мы хотели от этого переезда выиграть, — мы получили. Моим мужчинам город понравился, а я смотрю на него совсем другими глазами», — отметила Татьяна.