На полу росли грибы: в Ярославской области начали ремонт спортшколы. Сравниваем «до» и «после»

На полу росли грибы: в Ярославской области начали ремонт спортшколы. Сравниваем «до» и «после»

Как преобразилось здание

264
Так выглядит отремонтированный фасад спортшколы | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.comТак выглядит отремонтированный фасад спортшколы | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Так выглядит отремонтированный фасад спортшколы

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

В Переславле-Залесском Ярославской области начали ремонт спортшколы, где еще в 2024 году было невозможно проводить занятия. Местные жители жаловались, что из-за влажности в помещениях растут грибы.

«Стены разваливались, в подвале стояло болото, в тренажерном зале росли грибы, а 600 воспитанников перевели в другие учреждения. Горожане даже отправили сигнал бедствия на прямую линию с президентом. Народный фронт обратился к властям, а суд по иску прокуратуры обязал администрацию округа выполнить ремонт. В итоге здание приводят в порядок», — уточнили активисты Народного фронта Ярославской области.

К декабрю 2025 года отремонтировали кровлю, фасад и заменили окна. Осталось выполнить отделку помещений и заменить покрытие в спортзале. Общая стоимость ремонта — 35 миллионов рублей. Однако завершение работ задерживается: всё должны были доделать в сентябре 2025 года.

Спортзал отремонтировали | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.comСпортзал отремонтировали | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Спортзал отремонтировали

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Около полутора лет назад в спортзале росли грибы. Как это выглядело&nbsp;— на фото | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.comОколо полутора лет назад в спортзале росли грибы. Как это выглядело&nbsp;— на фото | Источник: «Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

Около полутора лет назад в спортзале росли грибы. Как это выглядело — на фото

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Vk.com

«Задержка завершения произошла из-за недобросовестного подрядчика, с которым расторгли контракт. Успеть всё планируют до конца года, затем нужно поменять охранную и пожарную сигнализацию, заявка на благоустройство направлена в Государственный проектный институт», — сообщили в Народном фронте.

Открыть школу предполагается в сентябре 2026 года.

«Но есть проблема: дренажа по периметру территории до сих пор нет, опасность подтоплений сохраняется, особенно сейчас, когда подняли уровень тротуара. Народный фронт попросил правительство и органы местного самоуправления выделить средства на водоотведение, чтобы бюджетные деньги не ушли под воду», — уточнили там.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ремонт Спортшкола
