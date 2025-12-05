В Ярославской области собственникам исторических домов может грозить штраф. За что

В Ярославской области собственникам исторических зданий может грозить штраф за установку на фасадах кондиционеров, проводов, антенн и труб. Сейчас проводятся рейды по выявлению нарушений.
«Все кондиционеры, размещенные на лицевых сторонах зданий, должны быть перенесены. То же касается и проводов, проложенных по фасадам. Многие водостоки находятся в неудовлетворительном состоянии. Это не только портит внешний вид, но и создает угрозу сохранности памятников архитектуры. Собственники обязаны устранить нарушения», — уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Собственники памятников обязаны устранить нарушения. В противном случае им грозит административный штраф.
Размер штрафа составляет:
для граждан — 3–4 тысячи рублей;
для должностных лиц — 30–40 тысяч рублей;
для юридических лиц — 160–200 тысяч рублей.
Глава региона отметил, что требования едины для всех и касаются федерального, регионального и муниципального имущества.
Ранее Ярославской области ввели новую выплату для жителей частных домов. За покраску фасадов власти готовы компенсировать собственникам 25 тысяч рублей.