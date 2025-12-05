В Ярославской области собственникам исторических домов может грозить штраф. За что

Собственникам исторических домов грозит штраф за наличие кондиционеров на фасадах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собственникам исторических зданий может грозить штраф за установку на фасадах кондиционеров, проводов, антенн и труб. Сейчас проводятся рейды по выявлению нарушений.

«Все кондиционеры, размещенные на лицевых сторонах зданий, должны быть перенесены. То же касается и проводов, проложенных по фасадам. Многие водостоки находятся в неудовлетворительном состоянии. Это не только портит внешний вид, но и создает угрозу сохранности памятников архитектуры. Собственники обязаны устранить нарушения», — уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Собственники памятников обязаны устранить нарушения. В противном случае им грозит административный штраф.

Размер штрафа составляет:

для граждан — 3–4 тысячи рублей;

для должностных лиц — 30–40 тысяч рублей;

для юридических лиц — 160–200 тысяч рублей.

Глава региона отметил, что требования едины для всех и касаются федерального, регионального и муниципального имущества.