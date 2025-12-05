НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 761мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ярославец — на «Битве шефов»
«Умные решения»
Увольнение после скандала с очередями в больнице
Что подарить и как отметить Новый год
Открыли памятник Юрию Ваксману
Новые остановки в Ярославле
Кружки для пенсионеров
55-летния ярославна — звезда пилона
Город В Ярославской области собственникам исторических домов может грозить штраф. За что

В Ярославской области собственникам исторических домов может грозить штраф. За что

Публикуем данные властей

50
Собственникам исторических домов грозит штраф за наличие кондиционеров на фасадах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобственникам исторических домов грозит штраф за наличие кондиционеров на фасадах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Собственникам исторических домов грозит штраф за наличие кондиционеров на фасадах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собственникам исторических зданий может грозить штраф за установку на фасадах кондиционеров, проводов, антенн и труб. Сейчас проводятся рейды по выявлению нарушений.

«Все кондиционеры, размещенные на лицевых сторонах зданий, должны быть перенесены. То же касается и проводов, проложенных по фасадам. Многие водостоки находятся в неудовлетворительном состоянии. Это не только портит внешний вид, но и создает угрозу сохранности памятников архитектуры. Собственники обязаны устранить нарушения», — уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Собственники памятников обязаны устранить нарушения. В противном случае им грозит административный штраф.

Размер штрафа составляет:

  • для граждан — 3–4 тысячи рублей;

  • для должностных лиц — 30–40 тысяч рублей;

  • для юридических лиц — 160–200 тысяч рублей.

Глава региона отметил, что требования едины для всех и касаются федерального, регионального и муниципального имущества.

Ранее Ярославской области ввели новую выплату для жителей частных домов. За покраску фасадов власти готовы компенсировать собственникам 25 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Губернатор Штраф
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление